Exponen cargos contra Trump en juicio político

El proceso se basa en un discurso que el exmandatario republicano pronunció horas antes de que sus simpatizantes irrumpieran en el Congreso, el día de la certificación de los resultados de las elecciones en las que el demócrata Joe Biden se impuso.

Trump -que siempre cuestionó los resultados- se dirigió a la multitud cerca de la Casa Blanca y los instó a "luchar como el demonio".

El objetivo del proceso es declararlo culpable para después organizar otra votación para inhabilitarlo políticamente.

Pero este escenario parece improbable, ya que los demócratas necesitan que 17 republicanos rompan filas, por lo que el expresidente tiene grandes posibilidades de ser absuelto y probablemente el proceso termine la próxima semana.

Al final de la jornada del martes, los senadores se pronunciaron sobre la constitucionalidad de juzgar a un expresidente y sólo seis republicanos votaron con los demócratas.

Trump -que está en Florida tras dejar la Casa Blanca el 20 de enero- no comparecerá la argumentación del proceso que comienza hoy a las 17H00 GMT.

Cada una de las partes va a disponer de 16 horas para presentar su caso y los senadores tendrán hasta cuatro horas para hacer preguntas.

Para los abogados que representan a Trump el juicio es "una instrumentalización política" que va a "desgarrar" a Estados Unidos.

DIARIO LAS AMERICAS se puso en contacto con la Abogada Mayra Jolie para conocer sus opiniones respecto a este proceso. Jolie lo califica como un "Circo" y agrega: "El mejor show es el que se hace con el dinero del otro, o sea, el dinero del contribuyente. Los demócratas están preparando su espectáculo porque es lo que su base quiere: Un Show a costa del sudor del pueblo. En cuanto al juicio, las provisiones de la constitución son para sacar de su posición a un dirigente en funciones. Esto se centra en tratar de eliminar a figura de Trump como candidato político. El partido Republicano, hoy, no tiene espina dorsal"

En este sentido, en un artículo onvestigativo realizado por DIARIO LAS AMERICAS, la abogada y analista demócrata Isidora Velázquez calificó la decisión de Pelosi de presentar estos cargos contra de Trump de "interesante" y explicó: "Por una lado se entiende, Trump tuvo 74 millones de votos, es el líder del Parido Republicano y es muy probable que si sigue como va, más allá de todas las atrocidades que podamos ver de su parte, sea el candidato republicano en el 2024. Ya mismo lo ha hecho público, él ha mencionado el hecho de que está considerando y que quiere correr en las próximas elecciones".

La analista admitió que Pelosi, a través de los cargos contra el ex Presidente "está tratando de prevenir esto", es decir, la intención de Trump de postularse nuevamente. Se entiende que a una persona que se le lleva a un juicio de destitución y se le considera culpable no sería una persona capacitada para ser presidente", apuntó Velázquez y admitió "este es el propósito. Lo preocupante es que va en contra de los planes que tiene Joe Biden de unir al país porque lo que va a crear es una división. Años atrás lo vimos: un impeachment es bastante divisivo y al mismo tiempo Biden tiene planes que quiere completar rápidamente en el medio de esta pandemia, incluyendo otro estímulo y nos vemos ahora en este proceso que no es ágil y eso atará las manos de Biden en cuestión de cuan rápido él se mueve en tratar de gobernar al país correctamente".

En aquella ocasión el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís recalcó: “Yo no soy experto en derecho constitucional americano, no sé cuales son las posibilidades reales que, con una destitución que no llegue a su culminación con un juicio en el Senado, pueda evitarse que el presidente Trump vuelva a presentar su candidatura. En todo caso yo creo que sería muy deplorable que esta situación derive en una cacería de brujas, no debería de ser así en un estado de derecho y los EEUU es un país que lo tiene.

Entretanto el econmista y analista Frank Rodríguez alertó que varios elementos de la izquierda radical: “le van a hacer la vida imposible a los que hayan tenido algo que ver con Trump, va a ser una persecución política... La izquierda no tiene límites, ni cesa ni ceja, son fanáticos de su religión y se nos van a montar encima".