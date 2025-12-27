Un 2025 repleto de históricos cambios en EEUU

Estados Unidos vivió en 2025 un año de históricos cambios desde que el presidente Donald J. Trump fuera investido el 20 de enero como el mandatario número 47, después de vencer decenas de grandes obstáculos, entre ellos procesos judiciales y tres intentos de asesinato, y uno en el que casi pierda la vida.

Mientras, los republicanos se agenciaban el control de ambas Cámaras del Congreso, tras una aplastante victoria en las elecciones generales de noviembre de 2024.

En tiempo récord, Trump nombró a su gabinete y en menos de dos meses quedó aprobado por el Senado en Washington.

Durante este año, el mandatario ha recibido a decenas de presidentes en la Casa Blanca, inversionistas, empresarios y personalidades. Sostuvo encuentros dentro y fuera del país desde el famoso futbolista Cristiano Ronaldo hasta el presidente Xi Jinping, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, o el rey del Reino Unido Carlos III.

Trump dio un vuelco a las relaciones de EEUU con Arabia Sautidta, Emiratos Árabes, Siria y Catar y revivió el vínculo con Japón y el Reino Unido y ha dado prioridad al hemisferio con apoyo especial a Argentina y El Salvador,

Desde el primer día, Trump firmó órdenes ejecutivas trascendentales que marcaron el comienzo de una nueva era para EEUU. Entre ellas, el mandatario declaró una emergencia nacional luego de la invasión migratoria de más de 13 millones de personas permitida por los demócratas.

Se estima que el costo directo e indirecto para los contribuyentes en Inmigración en los cuatro años de Joe Biden fue de casi de un billón (trillion) de dólares.

Inmigración, Irán y giras

El nuevo presidente se enfocó rápidamente en la continuación del muro fronterizo y el cierre de la frontera sur, además de abordar el abuso sobre la ley de ciudadanía automática. Los inmigrantes ilegales la utilizan como chantaje para regularizarse a través del nacimiento de sus hijos en territorio estadounidense.

El inquilino de la Casa Blanca volvió a implementar su política de “quédate en México” y la eliminación de los vuelos migratorios.

Entre las medidas estuvo también la designación de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras como la MS-13, el Tren de Aragua, el Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Los Choneros y Los Lobos, (Ecuador), Boko Haram, ISIS y Al Qaeda, entre otros.

Una de las grandes sorpresas de la Casa Blanca fue el bombardeo a las tres principales instalaciones nucleares subterráneas en Irán en la “Operación Martillo de Medianoche” para la que se utilizaron bombarderos estratégicos furtivos B2. El éxito de la operación secreta fue rotundo, a pesar de que algunos medios liberales y congresistas demócratas se encargaron de sembrar las dudas.

Durante el 2025, Trump realizó giras por Asia, El Reino Unido y Medio Oriente con objetivos precisos de su política exterior, al tiempo que amplió a 39 países la prohibición de viajes de sus ciudadanos a EEUU.

En Reino Unido, Japón, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Malasia, Trump fue recibido como un ídolo y símbolo de esperanza, libertad y paz por parte de los presidentes de estos países, donde firmó acuerdos de cooperación y compromisos de inversión por casi 7 billones (trillions) de dólares.

La corrupción y despilfarro

Entre las tantas controversias que dejó atrás Biden se encuentra la de TikTok. Trump aplazó por 75 días la fecha para una salida del país de la plataforma si no llegaba a un acuerdo de adquisición con una empresa o inversionista estadounidense, una ley aprobada de forma bipartidista en el Congreso en Washington. En dos ocasiones más extendió la fecha límite para un pacto.

Una de las primeras órdenes bajo el puño de Trump se refirió a la reafirmación de los dos sexos biológicos: masculino y femenino y el derecho de los padres sobre las decisiones y educación de sus hijos, frente al ataque frontal de la tendencia radical Woke en medio de una campaña de sexualización de la educación de niños, que causó estupor y rechazo entre decenas de millones de estadounidenses.

La controversial teoría de diversidad, equidad e inclusión (DEI) se convirtió en la principal ofensiva de los extremistas de izquierda contra los valores conservadores de la nación. Su verdadero trasfondo era silenciar y discriminar al blanco americano por encima de las llamadas minorías, dividir al país y destruir las familias, el pilar de las sociedades.

En el centro del trabajo presidencial estuvo el papel de Elon Musk al frente de la Comisión de Eficiencia Gubernamental y el hallazgo de cientos de miles de millones de dólares de despilfarro, desvío de recursos, corrupción y políticas partidistas de la extrema izquierda. Unos de los focos fue la agencia para la ayuda y desarrollo internacional (USAID), donde miles de millones de dólares terminaron en gobiernos enemigos de EEUU e, incluso, en organizaciones terroristas como Hamás y Hezbolá, entre muchas otras en Europa, Medio Oriente y África fundamentalmente.

Tras ser desmantelada, la USAID cerró definitivamente en julio, luego del escándalo de corrupción expuesto por Musk y su equipo de trabajo que en sólo meses detectó decenas de graves irregularidades. Esta agencia fue creada en 1961 para servir a gobiernos aliados, organizaciones y grupos de interés para el gobierno de EEUU, pero en las últimas dos décadas sus objetivos se transformaron en proyectos alejados del interés nacional y en cumplimiento de una agenda globalista y progresista (socialista).

Se sumaron a la carpeta presidencial la congelación de las contrataciones federales bajo el concepto creado por los demócratas sobre la “ideología de género”, la restauración de la libertad de expresión y el enfrentamiento abierto a la censura gubernamental, que dejó sin empleo a cientos de miles de seguidores de Trump y conservadores, tras una purga de los radicales de izquierda.

La respuesta de las autoridades de California a los devastadores incendios en Los Ángeles y el reciente escándalo en Minnesota sobre el masivo fraude con dinero federal, se convirtieron en lanzas contra el Partido Demócrata.

De acuerdo con informes recientes del FBI, la cifra de la estafa podría llegar a los 18.000 millones de dólares e involucra figuras de la comunidad somalí. Datos oficiales dan cuenta de que el 70% de esa población vive de las ayudas y subsidios federales con el dinero de los contribuyentes.

A la noticia se sumó el triunfo del primer alcalde radical islamista y socialista en Nueva York, que ha tildado al presidente Trump de fascista. A pesar de esas declaraciones, fue recibido en la Oficina Oval por el líder republicano.

Inmunidad y despliegue

Un documento firmado por Trump en la Oficina Oval dio cuenta del fin de la persecución política de adversarios y la utilización del Departamento de Justicia como arma para eliminar contrincantes de diferentes partidos.

Por su parte, la Corte Suprema ratificó la ley de inmunidad constitucional de un presidente de Estados Unidos en funciones, lo que provocó que jueces y fiscales que actuaron como activistas políticos a favor de la extrema izquierda retiraran sus acusaciones y se desmoronaran los cuatro procesos judiciales que dieron inicio contra el entonces expresidente Donald J. Trump.

Trump sufrió el mayor acoso en la historia de la nación por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia contra un exmandatario en Estados Unidos, muy similar a lo que hacen los opositores políticos en muchos países de América Latina.

Uno de los grandes sucesos de este año fue el despliegue militar ordenado por el presidente Trump en aguas del Caribe y frente a las costas de Venezuela para frenar el narcotráfico y las acciones del crimen organizado por mar y aire, que causa casi 200.000 muertes al año en EEUU, la mayoría jóvenes.

Gran parte de los analistas coinciden en que el despliegue va mucho más allá del combate al narcotráfico y ya pocos dudan de que el objetivo central es sacar del poder las narcodictaduras de Venezuela y Cuba.

En estos momentos, la presión de Washington escala por día en medio de declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance y el propio Trump, que ha dado opciones a Maduro para que deje el poder antes de una eventual incursión militar directa, algo que parece inevitable frente al acoso de los servicios de inteligencia cubanos que dirigen cada paso de Maduro y sus secuaces cercanos, y que no le permitirán su salida o rendición.

Trump autorizó acciones especiales en territorio venezolano y en las últimas dos semanas las operaciones han pasado a una segunda fase, donde tres grandes petroleros que salieron de puertos venezolanos han sido confiscados por Washington. Estas acciones se suman al hundimiento de 30 embarcaciones de narcotraficantes con más de 80 muertes.

"La estafa verde" y los jueces

Respecto a las organizaciones internacionales, el jefe de la Oficina Oval retiró a EEUU del denominado Acuerdo de París, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y declaró la emergencia energética nacional y la guerra abierta a las campañas de “energías limpias” o ambientalistas, que Trump ha catalogado como la “gran estafa verde”, a costa del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos.

El mandatario ordenó finalizar el llamado Nuevo Pacto Verde, una serie de directivas, reglamentos y programas de la administración Biden que tenía como principal objetivo atacar directamente la industria de los combustibles fósiles (petróleo y sus derivados, gas natural y licuado, carbón, etc.). Y en la misma directiva, también se puso fin a las políticas de incentivos fiscales para todos los vehículos eléctricos.

Otra de las directrices de la Casa Blanca fue el indulto a 1.500 personas acusadas durante el gobierno de Biden de supuesta rebelión y conspiración sediciosa en los sucesos del 6 de enero fuera y dentro del Capitolio, cuando en realidad la gran mayoría sólo se manifestó en contra de los resultados electorales de 2020 por considerarlos el mayor fraude masivo en el país a favor de Joe Biden.

Y como parte de esos indultos se conmutaron las penas a los líderes de las organizaciones de derecha Oath Keepers y Proud Boys.

En abril, Trump lanzó una ofensiva de aranceles que comenzó con el 10% a todos los países que comercian con EEUU y en especial a los materiales como el acero, el aluminio y piezas de la industria automotriz. Esta política dio un giro de 180 grados al comercio global, y China como diana principal para la Casa Blanca.

Luego de decenas de órdenes ejecutivas, jueces activistas de izquierda en estados demócratas casi todos, dieron inicio a una avalancha de demandas contra el 95% de las firmas presidenciales, que terminó en una apelación de la Casa Blanca ante la Corte Suprema para determinar la autoridad constitucional del Presidente y hasta dónde un juez federal de distrito o tribunales inferiores podían entorpecer o frenar el poder ejecutivo.

Finalmente, el Máximo Tribunal instruyó a los jueces a limitarse a su jurisdicción judicial, una gran victoria que abrió el camino a la gestión presidencial, atacada desde el primer día por estos jueces federales que intentaron obstaculizar por diversas vías el trabajo de la Casa Blanca.

La paz y medidas antes de fin de año

Una de las promesas y prioridades de la administración actual fue terminar la guerra en Ucrania y luego en la Franja de Gaza, tras la respuesta de Israel al sanguinario ataque del 7 de octubre contra miles de jóvenes que asistían a un concierto de música en un día de celebración. Esta masacre dio inicio a la guerra de Tel Aviv contra Hamás y Hezbolá.

Hasta el momento, entre posibles pactos, rechazos, intercambios y negociaciones, la paz no ha llegado. No obstante, Trump ha sido el promotor de paz en diversos conflictos armados de mediana y gran intensidad en menos de un año de mandato.

El encuentro en Alaska entre el presidente Donald J. Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, marcó un hito histórico por lo que significó para las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington y la prevención de una escalada con amenazas nucleares. Y aunque no se llegó a un acuerdo de paz, la cita definió los intereses de ambas naciones sin la presencia de intermediarios o negociadores, como había ocurrido hasta ese momento.

Otro de los grandes acontecimientos en 2025 en EEUU fue el horrible asesinato del líder conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre en Utah Valley University mientras respondía a preguntas entre miles de seguidores en ese centro de educación superior.

Kirk, un fiel defensor de la familia estadounidense y sus valores tradicionales conservadores fue asesinado por un fanático radical de izquierda que decidió quitarle la vida porque no pensaba como él, un hecho que fue condenado por la mayoría de la comunidad internacional y dentro de EEUU como un acto de terrorismo, contra la libertad de expresión y la democracia.

A sólo días de concluir el 2025, el representante de EEUU en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz, dejaba en claro durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de ese organismo que “el gobierno del presidente Trump hará respetar cada una de las sanciones de Washington contra el narcorégimen de Nicolás Maduro y utilizará todos sus recursos para erradicar a los cárteles de la droga que han actuado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”.

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio suspendía la entrada a EEUU a los directivos de la Unión Europea que ejecutan una repudiable campaña de ataques y censura contra las empresas tecnólógicas estadounidenses.

[email protected]

FUENTE: Diversas fuentes.