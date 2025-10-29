Frente a aumento de incidentes antisemitas, ADL y Gibson Dunn lanzan red nacional de asistencia jurídica gratuita

Nueva York — En respuesta al constante aumento de la violencia y el odio hacia los judíos y las instituciones judías en todo Estados Unidos, la Liga Antidifamación (ADL) y Gibson Dunn anunciaron hoy el lanzamiento sin precedentes de una red coordinada de firmas de abogados para proporcionar asistencia jurídica gratuita a las víctimas del antisemitismo.

La Red de Acción Legal de la ADL (ADL Legal Action Network) está impulsada por Gibson Dunn y cuenta con un comité directivo formado por otros bufetes de abogados, entre ellos Cooley LLP, Covington & Burling LLP, Morgan Lewis, Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP, y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP. Como parte de la Red de Acción Legal de la ADL, más de 40 firmas de abogados de todo Estados Unidos han aceptado recibir remisiones de clientes o prestar apoyo como coasesores. Estas firmas reúnen a 39.000 abogados de 35 estados e incluyen graduados de las 30 mejores facultades de derecho del país.

La Red de Acción Legal de la ADL proporcionará a las víctimas acceso a un sistema de respuesta nacional y a una red de firmas de abogados en todo el país.

Cualquier persona que haya sufrido discriminación, intimidación, acoso, vandalismo o violencia antisemita en cualquier lugar del país puede enviar información en línea [https://www.adl.org/adl-legal-action] y solicitar que su caso sea evaluado por un equipo profesional de litigantes. El sistema aprovecha tecnología de punta de inteligencia artificial para clasificar y derivar de manera eficiente los casos a la red de bufetes de abogados y a la infraestructura nacional de respuesta a incidentes de la ADL. Un equipo de abogados evaluará los informes pertinentes y, cuando se justifique, llevará a cabo entrevistas en profundidad para recabar información que ayude a evaluar si se debe ofrecer representación pro bono a las víctimas.

“Durante décadas, las víctimas del antisemitismo han acudido a la ADL para recibir servicios de primera línea”, afirmó Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de la ADL. “Gracias a esta asociación con Gibson Dunn, junto con docenas de las más importantes firmas de abogados del mundo, ahora estamos ampliando drásticamente nuestra capacidad para apoyar a más judíos estadounidenses, ayudándoles a acceder directamente a asistencia jurídica en cualquier parte del país. Nuestro objetivo es llevar adelante casos con el potencial de hacer justicia a quienes sufren actos de antisemitismo”.

“Estamos orgullosos de establecer esta protección legal sin precedentes contra el antisemitismo, el extremismo y el odio”, afirmó Orin Snyder, socio de Gibson Dunn. “Aprovechando el éxito de nuestra iniciativa en los campus universitarios, trabajaremos sin descanso para combatir el antisemitismo en todos los niveles y en todas nuestras comunidades”.

“En Gibson Dunn, la práctica pro bono se basa en el principio de que todo el mundo tiene derecho a la justicia ante la ley y busca erradicar la discriminación en todas sus formas”, afirmó Katie Marquart, socia de Gibson Dunn y presidenta pro bono. “Estamos orgullosos de utilizar nuestra experiencia jurídica para luchar contra el antisemitismo y defender a quienes han sido víctimas de esta forma perniciosa y virulenta de odio”.

Los incidentes antisemitas se dispararon drásticamente en Estados Unidos tras la masacre terrorista perpetrada en Israel el 7 de octubre de 2023; según datos de la ADL, hubo 9.354 incidentes antijudíos denunciados en todo el país en 2024. Los últimos datos del FBI sobre delitos de odio indican que los judíos siguen siendo el grupo religioso más perseguido en Estados Unidos, siendo víctimas de más del 70 % de todos los delitos de odio por motivos religiosos denunciados en el país. Este aumento de la actividad antisemita contra personas e instituciones comunitarias judías ha dado lugar a un aumento significativo en la demanda de representación legal.

Las áreas potenciales de apoyo incluyen:

El antisemitismo que provoca daños físicos, el acoso y la divulgación de información personal, la obstaculización del ejercicio religioso o interrupción de las funciones gubernamentales.

El antisemitismo y odio en instituciones educativas, incluyendo planes de estudio antisemitas o toma de edificios.

Acciones legales contra organizaciones o individuos extremistas antisemitas.

Prácticas empresariales o laborales discriminatorias, que pueden incluir despidos, descensos de categoría, permisos no remunerados, negación de adaptaciones religiosas o daños a negocios propiedad de judíos.

La Red de Acción Legal de la ADL se basa en el trabajo iniciado con la línea de asistencia jurídica que la ADL, Gibson Dunn, el Brandeis Center y Hillel International crearon en 2023 para ayudar a los estudiantes y padres que sufren antisemitismo en los campus universitarios. Hasta la fecha, la Línea Legal contra el Antisemitismo en los Campus, o CALL (por sus siglas en inglés), ha recibido casi 1.000 denuncias de estudiantes, profesores y personal de 230 campus de todo el país, y ha dado lugar a la presentación de denuncias por violación de los derechos civiles, procesos penales y otras acciones. Los estudiantes, profesores y el personal pueden seguir denunciando a CALL cuando enfrenten situaciones de antisemitismo en el campus.

El Departamento Nacional de Litigios de la ADL, fundado en 2023 para utilizar las acciones legales como arma contra el antisemitismo y el extremismo, ha presentado más casos en los últimos dos años que en los 112 años de historia de la organización. Por ejemplo, la ADL ha presentado demandas en nombre de personas que han sufrido discriminación antisemita en establecimientos comerciales, campus universitarios y lugares de trabajo, luchando por la rendición de cuentas y la igualdad de trato. La ADL representa a víctimas del atentado terrorista del 7 de octubre en su lucha continua por la justicia, y su equipo de experimentados abogados litigantes también está llevando casos que harán responsables a los grupos neonazis por violar la ley.

Acerca de Gibson Dunn

Gibson Dunn es una firma de abogados líder a nivel mundial con una práctica pro bono dedicada, impulsada por el compromiso de sus abogados con la justicia. Gibson Dunn, que figura constantemente entre las mejores firmas de abogados del mundo en encuestas del sector y publicaciones importantes, utiliza su pericia jurídica para abordar cuestiones sociales, legales y humanitarias urgentes. Desde litigios de impacto hasta la representación directa de los más vulnerables de la sociedad, Gibson Dunn busca ampliar el acceso a la justicia, luchar por la igualdad ante la ley e impulsar un cambio sistémico. El año pasado, los abogados de toda la plataforma internacional del bufete dedicaron más de 200 000 horas al trabajo pro bono. Para obtener más información sobre Gibson Dunn, visite su sitio web.

Acerca de la ADL

La ADL es la principal organización contra el odio del mundo. Fundada en 1913, su eterna misión es "poner fin a la difamación del pueblo judío y garantizar la justicia y el trato justo para todos". Hoy, la ADL sigue luchando contra todas las formas de antisemitismo y prejuicios, utilizando la innovación y las asociaciones para ampliar el impacto. Líder mundial en la lucha contra el antisemitismo, el extremismo y la intolerancia, donde y cuando se presenten, la ADL trabaja para proteger la democracia y garantizar una sociedad justa e inclusiva para todos. Más información en www.adl.org.