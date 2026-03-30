lunes 30  de  marzo 2026
Terrorismo

Investigación del FBI revela que el ataque a sinagoga en Michigan fue "inspirado en Hezbolá"

El agresor estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield el 12 de marzo, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial

Imagen referencial de agentes del FBI en un operativo especial.

Imagen referencial de agentes del FBI en un operativo especial.

Cortesía X @FBIWFO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASGINGTON — El FBI afirmó el lunes que el atentado con vehículo perpetrado a principios de este mes en una sinagoga de Míchigan, en el norte de Estados Unidos, fue un acto de terrorismo "inspirado" en el grupo militante libanés Hezbolá.

El agresor estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield el 12 de marzo, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial.

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"Basados en la evidencia reunida a la fecha, podemos asegurar que el ataque fue un acto de terrorismo inspirado en Hezbolá con el propósito de atacar a la comunidad judía y el templo judío más grande de Michigan", dijo Jennifer Runyan, agente especial del FBI a cargo de Detroit, en una conferencia de prensa.

El FBI identificó previamente al atacante, que se suicidó, como Ayman Mohamad Ghazali, un hombre de 41 años nacido en Líbano. Informes de prensa señalaron que varios de sus familiares en ese país habían muerto recientemente en ataques aéreos israelíes.

Nadie más murió en el atentado. Un guardia de seguridad resultó herido y varios agentes de las fuerzas del orden fueron atendidos por inhalación de humo.

Video lo incrimina

Runyan dijo que, en los días previos al ataque, Ghazali había investigado centros culturales, religiosos y educativos judíos en el área de Detroit mientras compraba equipo para el ataque.

Pero Ghazali había estado viendo contenido pro-Hezbolá antes de que su familia muriera, afirmó la agente del FBI.

Agregó que diez minutos antes del ataque, Ghazali envió un video a su hermana en el que declaró su intención de "matar a tantos de ellos" como le fuera "posible".

Dijo que, en esta etapa, no había indicios de que actuara con cómplices.

Runyan dijo que Ghazali no estaba siendo investigado a nivel federal antes del ataque y no figuraba en la lista de vigilancia de Estados Unidos por terrorismo.

Estados Unidos designó a Hezbolá como organización terrorista extranjera en 1997.

FUENTE: Con información de AFP

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