Irán niega diálogo con EEUU: Washington "no es de fiar"

Así, ha sostenido que la mayoría de los países asumen que "si se busca una negociación con Estados Unidos, Washington puede ignorar el acuerdo (alcanzado) en cualquier momento", según ha informado la cadena de televisión iraní IRIB.

Zarif ha destacado además que el Gobierno estadounidense haría mejor en rectificar su actitud que en "poner excusas" en relación con su decisión de abandonar en 2018 el acuerdo nuclear firmado en 2015.

El presidente de Irán, Hasán Rohani, criticó la semana pasada la "estúpida" retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y advirtió contra una posible prórroga del embargo de armas aplicado por Naciones Unidas al país, que expira en octubre, ante las presiones de Washington para renovarlo.

Según las informaciones facilitadas por el diario estadounidense 'The New York Times', el Gobierno de Estados Unidos está preparando un argumento legal para defender que sigue siendo parte del acuerdo nuclear con el objetivo de lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda el embargo de armas y aplicar más sanciones contra el país.

La estrategia en la que trabaja el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, busca impedir la exportación de armas convencionales a Irán tras el fin del embargo en octubre defendiendo que el país norteamericano aún es "un Estado participante" en el acuerdo nuclear.

"No podemos permitir que Irán compre armas convencionales en seis meses. El (ex) presidente (Barack) Obama no debió haber acordado nunca un fin del embargo de armas de Naciones Unidas", dijo Pompeo, quien agregó que Washington "está preparado para ejercer todas las opciones diplomáticas para garantizar que el embargo de armas sigue en pie en el Consejo de Seguridad de la ONU".

Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo, si bien Teherán ha ido retirándose de sus compromisos en denuncia por lo que describe como una inacción del resto de partes para contrarrestar las sanciones estadounidenses.