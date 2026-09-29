martes 29  de  septiembre 2026
EEUU

Juez ordena a la administración de Mamdani rehacer aplicación de impuesto a segundas residencias

Las notificaciones enviadas por correo a los demandantes fueron "arbitrarias", según juez de Nueva York. Dijo que vulneran derechos a un proceso con garantías

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla en Gouverneur Health en Manhattan para anunciar una serie de nuevas medidas políticas relacionadas con la salud pública y los impuestos el 3 de febrero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- Un juez de Nueva York ordenó este martes a la Administración del alcalde Zohran Mamdani rehacer la implementación de su impuesto a las segundas residencias de lujo. Además, consideró "arbitrarias" unas notificaciones enviadas a propietarios que no estaban sujetos a este gravamen.

"Los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria debido al método de implementación de la ley", señaló el magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, en su fallo.

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Propietarios demandan a Mamdani por impuesto a viviendas

La decisión del juez responde a una demanda interpuesta, en agosto pasado, por tres propietarios de inmuebles que argumentaron haber recibido cartas en las que se les informó que sus viviendas estaban sujetas a este impuesto pese a que eran sus residencias principales.

Los demandantes, además, acusaron a la ciudad de Nueva York de hacer públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en un principio, podrían estar sometidas a este cargo.

En la querella, los propietarios indicaron que solo hay 24.000 propiedades en la ciudad que cumplen con los umbrales de valor de mercado que requiere el gravamen, la mayoría son primeras residencias, pero la ciudad envió notificaciones a más del 70 % de estas viviendas.

Instrucciones del juez

El denominado "pied-à-terre" fue aprobado el pasado mayo por los legisladores del estado de Nueva York y afecta a los inmuebles de una a tres familias valorados en cinco millones de dólares o más, así como a cooperativas y condominios con un valor de un millón de dólares o más.

En la sentencia, el juez Ozzi ordenó a la Administración de Mamdani que retire la lista de la página web del DOF, aunque le permitió reemplazarla por otra en la que figuren únicamente los propietarios que realmente deban abonar este impuesto.

Asimismo, declaró como "arbitrarias y caprichosas" las notificaciones enviadas por correo a los demandantes. Puntualizó que "vulneran sus derechos a un proceso con las debidas garantías".

"Los demandados no realizaron debidamente 'determinaciones iniciales' individualizadas con respecto a las 'residencias principales'. Se ordena que utilicen la información fiscal más reciente disponible", sostuvo.

El magistrado enfatizó que el análisis se aplicará al ejercicio fiscal actual, "así como a los ejercicios fiscales siguientes".

Encuentro con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde Mamdani se reunieron el 21 de septiembre, en Nueva York y hablaron de la vivienda asequible y el estatus migratorio de los haitianos en la ciudad.

Según Mamdani, conversaron sobre un "acuerdo" para poner en marcha un proyecto de unas 12.000 viviendas en el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens, y para movilizar el "aspecto de la financiación y las autorizaciones técnicas y legales" a nivel federal.

FUENTE: Con información de EFE/DIARIO LAS AMÉRICAS

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