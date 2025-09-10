Klarna levanta 1.171 millones de euros tras un estreno mejor de lo previsto en la Bolsa de Nueva York

REDACCIÓN .- La firma sueca de servicios de pago Klarna alcanzó 1.372 millones de dólares a través de una oferta pública inicial para cotizar en la Bolsa de Nueva York que le ha conferido una capitalización de unos 15.100 millones de dólares (12.898 millones de euros).

La 'fintech' ha ofertado más de 34,3 millones de acciones, de los que 5 millones eran títulos ordinarios de nueva emisión y otros 29,3 millones procedieron de accionistas como el cofundador de Klarna, Victor Jacobsson, o el fondo Sequoia Capital, entre otros.

La compañía ha logrado colocar las participaciones a un precio de 40 dólares (34,14 euros), tres dólares por encima del límite superior del rango previsto de 35 a 37 dólares (29,87 y 31,58 euros), tras estrenarse ayer en el parqué neoyorkino bajo el ticker 'KLAR'.

Klarna ha indicado que los accionistas vendedores han concedido durante 30 días la posibilidad a los suscriptores de adquirir más de 5,1 millones de acciones ordinarias adicionales con el fin de cubrir las sobreasignaciones.

La empresa escandinava registró confidencialmente el pasado mes de noviembre un borrador de la declaración de esta oferta pública inicial ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Posteriormente, ya en marzo, Klarna publicó el folleto para salir a Bolsa en Nueva York, aunque en abril canceló la operación por la tormenta bursátil desatada a cuenta de los aranceles 'recíprocos' de Donald Trump.

