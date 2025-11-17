La Casa Blanca anuncia el FIFA PASS: prioridad de citas para visas para fanáticos con entradas al Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá

MIAMI.- El gobierno de Estados Unidos anunció que los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán acceso a un sistema de citas prioritarias para entrevistas de visado, como parte de una iniciativa presentada este lunes, 17 de noviembre, en la Casa Blanca , informó la FIFA en un comunicado oficial.

El Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA (FIFA PASS) estará disponible a comienzos de 2026 y permitirá a los aficionados que deseen asistir a partidos en territorio estadounidense obtener una entrevista prioritaria para solicitar su visa.

La presentación del programa, que estará liderado por el Departamento de Estado, se realizó durante un evento en la Casa Blanca con la participación del presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, miembros del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Según la FIFA, el lanzamiento del sistema “representa un hito importante en la preparación para la Copa Mundial de la FIFA”, y refuerza la cooperación entre el organismo y las autoridades estadounidenses de cara al torneo, que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

“EEUU da la bienvenida al mundo”

Infantino celebró el anuncio y afirmó que “Estados Unidos da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello”.

Por su parte, el secretario de Estado destacó que el proceso ya está abierto para quienes necesitan visa estadounidense. “Estados Unidos ofrece citas prioritarias para que los aficionados a la Copa Mundial de la FIFA puedan completar sus entrevistas de visado y demostrar que cumplen los requisitos. Se acerca el inicio del partido, así que ahora es el momento de postular”, señaló.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dispondrá de más de seis millones de entradas, en el que será el primer torneo con 48 selecciones y un total de 104 partidos, 78 de ellos en ciudades estadounidenses.

A comienzos de año, la FIFA y la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio publicaron un estudio que estima que el torneo generará 185,000 empleos a tiempo completo, producirá 30,500 millones de dólares brutos y añadirá 17,200 millones de dólares al PIB estadounidense.

La prioridad de citas no garantiza la aprobación de la visa

La FIFA recordó que disponer de una entrada no equivale a recibir una visa, ni garantiza la entrada a Estados Unidos, México o Canadá. “Tener una entrada para la Copa Mundial de la FIFA 26 no garantiza la expedición de una visa ni la admisión”, subrayó la organización en su guía informativa.

Asimismo, precisó que las autoridades migratorias de cada país tomarán las decisiones finales y que es responsabilidad del aficionado “comprender los documentos y requisitos médicos necesarios para ingresar a cualquier país anfitrión”.

El organismo también advirtió que, si al titular de la entrada se le niega la visa o autorización de viaje, no existe derecho a reembolso por parte del sistema de venta de entradas: “no tendrá derecho a ningún tipo de compensación por parte de FIFA Ticketing”.

Opciones para viajeros bajo el programa ESTA

Las autoridades recomendaron que quienes planeen asistir a los partidos soliciten su visa “lo antes posible”, debido a los tiempos de procesamiento.

Los aficionados provenientes de países incluidos en el Programa de Exención de Visado (VWP) pueden optar por solicitar autorización mediante el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), recordó la FIFA.

Más información y enlaces oficiales a los requisitos migratorios de EEUU, México y Canadá están disponibles en la página informativa “¿Tener una entrada para la Copa Mundial de la FIFA 26™ garantiza que se me expedirá una visa…?”, publicada por la FIFA.

FUENTE: Con información de Fox News