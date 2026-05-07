Lula da Silva llega a Washington y se reúne con Trump en medio de tensiones diplomáticas

El presidente Trump recibe a Lula Da Silva para una reunión en Washington.

WASHINGTON. - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , llegó este jueves a la Casa Blanca para sostener una reunión con el mandatario de EEUU, Donald Trump, en un intento por llegar a acuerdos económicos en medio de nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países por las políticas estadounidenses sobre Cuba e Irán.

La reunión, la primera que celebran en Washington durante el segundo mandato de Trump, coincide con las críticas de Lula da Silva al gobierno de EEUU por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las presiones sobre el régimen de Cuba.

Política Brasil confirma la visita oficial de Lula a Trump en medio de tensiones diplomáticas con EEUU

BRASIL Senado rechaza nominación de candidato de Lula para Tribunal Supremo en votación histórica

Además, Lula ha cuestionado el conflicto con Irán que derivó en un bloqueo del estrecho de Ormuz, porque amenaza con provocar una escasez de fertilizantes en Brasil, se informó.

Pero la situación tirante entre los dos países se agravó a finales de abril pasado con la expulsión recíproca de funcionarios diplomáticos, tras una crisis relacionada con temas migratorios.

Brasil y EEUU con agenda de economía

Se prevé que la reunión entre Lula y Trump gire en torno a una agenda económica, debido a las investigaciones que EEUU realiza sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil, en particular por el uso de la plataforma de pagos instantáneos PIX.

Washington considera que esta plataforma creada por el Banco Central brasilero es perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard.

También está prevista en la agenda la cooperación de Brasil contra EEUU en la lucha contra el crimen internacional, ante la posibilidad de que el gobierno de Trump designe a grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas.

Brasilia se opone a la iniciativa por considerar que podría abrir la puerta a eventuales intervenciones en su territorio, según los reportes.

Asimismo, se prevé que aborden la cooperación en minerales críticos y tierras raras.

Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales, después de China, y Washington busca diversificar el suministro para minar el liderazgo de Pekín.

FUENTE: Con información de EFE