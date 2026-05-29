viernes 29  de  mayo 2026
¿Propagación del socialismo?

Mamdani respalda a candidata socialista al Congreso, rival del veterano representante Adriano Espaillat

El edil se propone propagar el socialismo en Nueva York, anunció su respaldo a la socialista Darializa Ávila Chevalier, exempleada de su campaña

El alcalde electo, el socialista Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York junto a su equipo de transición, que estará integrado solo por mujeres.

El alcalde electo, el socialista Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York junto a su equipo de transición, que estará integrado solo por mujeres.

AFO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK El alcalde de Nueva York, el socialista y musulmán Zohran Mamdani, expresó su respaldo a la aspirante socialista al Congreso de EEUU, Darializa Ávila Chevalier, una antigua trabajadora de su campaña electoral, quien retará en las primarias de junio al veterano congresista demócrata Adriano Espaillat.

El representante Espaillat apoyó la campaña de Mamdani en 2025 para la alcaldía de Nueva York, pero el hoy alcalde le da la espalda para apoyar a una ficha politica de su círculo inmediato.

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Mamdani se presentó la víspera en la noche en el programa 'The briefing with Jen Psaki', del canal MS NOW, junto a Ávila, de la que destacó su activismo al "conseguir la liberación de nuestros vecinos de la custodia indebida de ICE (Servicio de Inmigración)" y en la primera línea "de la batalla por la asequibilidad" en la Gran Manzana, según él.

Ávila, de 32 años, se describe en su web como una afrolatina de clase trabajadora que ha vivido épocas de su vida en República Dominicana y Venezuela, donde tiene familia, que estudió en la Universidad de Columbia y que ha trabajado como investigadora en la oficina de un abogado público en asuntos de brutalidad policial y como profesora.

La exempleada de la campaña de Mamdani dijo que "el año pasado, Zohran Mamdani mostró al país entero que el poder del pueblo puede vencer a una máquina. Estoy encantada de tener su apoyo. Espero luchar por nuestra visión compartida de una Nueva York más asequible, una en la que invertimos en nuestras comunidades, no en las bombas en el extranjero, en el Congreso", dijo la aspirante socialista.

Electores tendrán la "última palabra"

Por su parte, Espaillat, de 71 años de origen dominicano, que representa al Alto Manhattan y parte de El Bronx en la Cámara de Representantes desde 2017, indicó —en un comunicado— que "Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección", pero que los votantes tienen la última palabra y aseguró que tiene el respaldo de líderes demócratas de Nueva York.

En las primarias demócratas neoyorquinas que ganó Mamdani, Espaillat inicialmente respaldó al candidato moderado Andrew Cuomo, pero después se sumó a otros líderes demócratas que apostaron por el alcalde. Mamdani, por su parte, había declarado que apoyaría a Espaillat en su reelección, según afirmó The New York Times.

¿Propagación del socialismo?

El respaldo de Mamdani a Ávila se enmarca en el apoyo reciente a otros aspirantes de corte socialista que retarán a figuras consolidadas del Partido Demócrata en el Congreso por Nueva York.

La iniciativa confirma el giro del Partido Demócrata hacia la extrema izquierda.

Mamdani ha respaldado a la aspirante Claire Valdez frente a Antonio Reynoso, actual presidente del distrito de Brooklyn que busca reemplazar a la veterana congresista en retirada Nydia Velázquez; así como al antiguo auditor de la ciudad Brad Lander, que retará al congresista Dan Goldman, reportó el medio Gothamist.

FUENTE: Con información de EFE

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