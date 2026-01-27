Megatormenta invernal causa al menos 23 muertes, cortes de energía y retraso en vuelos

Las máquinas quitanieves circulan cerca del Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln en el National Mall de Washington, D.C., el 26 de enero de 2026, tras una importante tormenta de nieve.

WASHINGTON.- Una enorme tormenta invernal con peligrosas temperaturas polares azotaba este lunes por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos , causando al menos 23 muertes, cortes de energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Una masa gélida de aire ártico y potencialmente mortal podría retrasar la reactivación de las actividades habituales, en localidades desde Nuevo México hasta Maine afectadas por la tormenta, que trajo una violenta combinación de fuertes nevadas y vientos.

El saldo de muertos subió a al menos 23 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito, trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

En Nueva Jersey, un hombre fue encontrado muerto en la nieve con una pala en la mano.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron encontradas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

El suministro eléctrico comenzó a retornar, pero hasta la noche del lunes, casi 600.000 clientes seguían sin servicio, según el sitio web de seguimiento Poweroutage.us.

Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana, estados del sur poco acostumbrados al intenso clima invernal y al frío gélido que se pronostica que continuará gran parte de la próxima semana, se vieron especialmente afectados.

Aproximadamente 190 millones de personas en Estados Unidos se encontraban bajo algún tipo de alerta de frío extremo, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a la AFP.

Se espera que residentes de lugares tan al sur como la Costa del Golfo experimentaran temperaturas gélidas durante la noche hasta bien entrada la semana.

Y en la región de los Grandes Lagos, las personas se despertaron con temperaturas extremas que podrían causar congelación de la piel en cuestión de minutos.

NIEVE TORMENTA ENERO 2026 (ED) ANGELA WEISS AFP 2026 Un auto bajo la nieve en la barriada de Brooklyn, Nueva York. ANGELA WEISS /AFP

Bajas temperaturas

En algunas zonas de Minnesota y Wisconsin, el NWS reportó la madrugada del lunes temperaturas de hasta -30,6 °C, con el viento helado agravando la situación.

Durante el fin de semana, casi la mitad de los estados recibieron al menos 30,5 cm de nieve.

El lago Bonito de Nuevo México acumuló la mayor cantidad total de nieve en el país durante el fin de semana, con 78,7 cm, según reportes oficiales.

El alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, informó a la prensa que los árboles seguían cayendo bajo el peso del hielo incrustado en la capital de Tennessee, lo que en ocasiones cortaba la electricidad donde ya se había restablecido.

Los departamentos de policía y bomberos de la ciudad encabezaban un nuevo grupo de trabajo que intentaba conectar a los residentes sin electricidad con transporte a un refugio de emergencia con calefacción.

Muchos otros municipios del país estaban estableciendo refugios similares.

Un conductor de Carolina del Sur, Gary Winthorpe, describió a una estación de noticias local cómo atravesó una carretera peligrosa y vio cómo una camioneta se desviaba hacia una zanja: "Tenía mucho miedo", dijo.

La meteoróloga del NWS, Allison Santorelli, declaró a la AFP que la recuperación de esta tormenta fue particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados. Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

"Muchos de esos lugares no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos", declaró. "Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

8eea9599-bd86-436b-9f84-13c94dbef89a En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi. Cortesía a Diario Las Américas EBD

Vórtice polar

Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos de emergencia.

Las nevadas que azotaron las ciudades dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

La tormenta está relacionada con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático.

Dave Radell, meteorólogo del NWS con sede en Nueva York, declaró a la AFP que la nieve de esta tormenta era "muy seca" y "esponjosa", lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad.

"Eso lo hace aún más difícil", añadió.

Más de 19.000 vuelos que tenían previsto entrar o salir de Estados Unidos han sido cancelados desde el pasado sábado por la tormenta invernal que azota dos tercios de la geografía estadounidense.

Vuelos cancelados

En total, 19.450 rutas han sido canceladas, según la plataforma Flightaware, a causa del temporal, que ha cobrado la vida de al menos 15 personas y ha dejado este lunes a casi 800.000 hogares sin electricidad, según la plataforma poweroutage.us.

El domingo, la tormenta llevó al peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos, según el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy.

Nevada EEUU Personas cruzan la Sexta Avenida de Nueva York. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

FUENTE: Con información de AFP/EFE