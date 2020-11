Mensaje del voto cubanoamericano

La verificación de esa opinión mayoritaria de la comunidad cubanoamericana, la acabamos de ver cuando Hialeah votó con mayores números, 68.4%, por el Presidente Trump luego de una política que en 4 años incluyó: el congelamiento de las relaciones diplomáticas, el fin de los intercambios culturales y académicos, las sanciones directas contra Raúl Castro y su familia inmediata, así como contra altos funcionarios del régimen incluído el general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, la implementación de la Ley Helms-Burton, la prohibición de los viajes a Cuba en barcos Crucero, la prohibición de vuelos charter a otras ciudades excepto La Habana y la prohibición del envío de remesas usando las empresas controladas por los militares castristas.

La comunidad cubanoamericana dio, además, otros mensajes que no deben ignorarse: en el 2019 la Ciudad de Hialeah no permitió la participación de artistas del régimen castrista que pretendían cantar en su festival anual y este año, en un gran evento oficial en su alcaldía proclamó el 11 de febrero, Día de Armando Sosa Fortuny, en reconocimiento a ese gran patriota que murió en prisión. La Ciudad del Doral, también dedicó un Día a Armando Sosa Fortuny.

El pasado 10 de octubre, la Caravana Anti-comunista por la Libertad y la Democracia dio también un impresionante mensaje sobre el respaldo que tiene en Miami una política fuerte de Estados Unidos hacia las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Allí se vió a los hijos y los nietos de los veteranos anti-castristas cubanos mostrando su pasión por la libertad de una tierra que no conocen. El mensaje que esos jóvenes dieron es que ellos también están a favor de una política de mano dura hacia la dictadura castrista. Su voto no aparece registrado en las estadísticas electorales como “cubano-americano” porque nacieron en los Estados Unidos, pero ignorarlos es un grave error político.

Los analistas que no viven en Miami o Hialeah y que sacan sus conclusiones sobre la política hacia Cuba de los “research”, no tienen acceso a estas evidencias que mostramos aquí. Ellos solo conocen al régimen a través de una prensa liberal que trata consistentemente de suavizar su nefasto historial de crímenes, encarcelamientos horrorosos, abusos de todo tipo y persecución contra todo el que se exprese o actúe contra ellos. Esa versión rosa de la dictadura es falsa. Aquí en Hialeah y Miami están las víctimas, los que conocen de verdad lo que es un régimen comunista y la forma apropiada de “lidear” con ellos.

La conclusión es simple: la administración en Washington que no aplique una política apropiada y fuerte contra la dictadura de La Habana, y ahora ampliada a Caracas y Managua, no puede contar con el voto hispano del sur de la Florida. Todas las argumentaciones y disquisiones filosófico-políticas de supuestos expertos, incluídos periodistas y académicos, son meras especulaciones que han demostrado una vez más que están equivocadas y que sus deseos no representan la realidad.