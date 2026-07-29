Netanyahu mantiene plan de visitar Nueva York pese a las amenazas del izquierdista Zohran Mamdani

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

El primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , afirmó que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos pese a las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, el izquierdista Zohran Mamdani, quien contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, sobre el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque su administración no tiene potestad para ejecutar dicha orden.

"Primero que nada, voy a Nueva York... Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio", afirmó Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.

En este sentido, lamentó que el alcalde estuviera "enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros". "Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras", advirtió.

Netanyahu tiene previsto viajar de nuevo a Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU. Así lo confirmó el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien garantizó que asistirá a la cita y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

El primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista anterior, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes del movimiento islamista Hamás durante los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre contra territorio israelí.

Sin embargo, sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del TPI por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza. El asunto radica en que Estados Unidos no forma parte de la corte ni reconoce la validez de sus decisiones.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS