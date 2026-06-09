martes 9  de  junio 2026
EEUU

Amenazas a Trump y congresistas se disparan en Facebook, según un informe de vigilancia tecnológica

Según el centro para combatir el odio digital los comentarios que incitan a la violencia contra el presidente Trump se dispararon tras los cambios de política

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las amenazas violentas contra legisladores estadounidenses en Facebook se dispararon después de que el año pasado Meta revirtiera políticas clave de moderación de contenido, señaló el martes un grupo de vigilancia tecnológica.

El informe del centro para combatir el odio digital (CCDH) analizó casi ocho millones de comentarios en Facebook dirigidos a 100 miembros del Congreso en los seis meses anteriores y posteriores a que Meta relajara las "medidas de protección" impuestas por los demócratas, lo que se presentó como un intento de proteger la libertad de expresión.

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Las amenazas a legisladores, incluyendo las de muerte, se cuadruplicaron. El acoso más que se duplicó, mientras que los abusos racistas y de género aumentaron, según el informe.

El CCDH también reveló que los comentarios que incitan a la violencia contra el presidente Donald Trump se dispararon tras los cambios de política, incluido uno que afirma que él "se merece una bala en la cabeza".

"Cuando las plataformas dejan de hacer cumplir sus propias normas contra las amenazas, el odio y el acoso, se vuelven cómplices de la normalización de la intimidación y el acoso a los cargos electos", afirmó Imran Ahmed, director ejecutivo del CCDH.

Meta niega el aumento de contenido de odio

En un comunicado, un portavoz de Meta dijo que la empresa publica regularmente informes que rastrean el "contenido que infringe las normas" en sus plataformas y que "la prevalencia de conductas de odio no aumentó a lo largo de 2025".

AFP mostró el informe del CCDH a Meta, pero el vocero declinó comentar sus conclusiones "porque no se nos facilitó antes de su publicación".

En los últimos años, tanto políticos como funcionarios electorales de Estados Unidos han denunciado un aumento de las amenazas, la intimidación y el acoso.

En abril, un tiroteo interrumpió la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistía Trump, quien tuvo que ser evacuado, uno de varios incidentes de este tipo.

El informe del CCDH se presenta después de que el gigante tecnológico prescindiera de verificadores de datos estadounidenses en enero de 2025 y dejara la tarea de desmentir "falsedades" a los usuarios, un modelo conocido como "Community Notes" o "notas de comunidad".

La decisión fue vista como un intento de satisfacer a la administración de Trump, cuya base de apoyo se ha quejado de que la verificación de información restringe la libertad de expresión y censura contenido de los conservadores, algo que ocurrió durante la administración del demócrata Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP

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