viernes 30  de  enero 2026
COLOMBIA

Petro desata polémica al asegurar que "vivir en Cuba es mejor que en Miami"

El presidente colombiano describió a Miami como una “fantasmagoría” y una “lentejuela del capitalismo”, afirmando que la vida en la isla sería preferible a la de la ciudad mágica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.&nbsp;

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.— El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar controversia este miércoles al asegurar que “vivir en Cuba es mucho mejor que en Miami”, en unas declaraciones que han sido consideradas como desconectadas de la realidad y que reavivan las tensiones diplomáticas y políticas en torno a su visión del hemisferio.

Petro describió a Miami como una “fantasmagoría” y una “lentejuela del capitalismo”, afirmando que la vida en la isla gobernada por el régimen de Miguel Díaz-Canel sería preferible a la de la ciudad mágica, a la que acusó de carecer de cultura propia.

Lee además
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será arrestado en Washington
Alejandro Murcia, candidato por la curul de los colombianos en el exterior.
COLOMBIA

Uribismo activa su maquinaria en Florida con una alerta: "Podría ganar un candidato similar a Petro"

Durante su intervención, el mandatario colombiano comparó la situación de los migrantes en Estados Unidos con la de quienes residen en Cuba, y llamó a los ciudadanos de Colombia que viven en el exterior a retornar al país. “Regresen de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los tratan como esclavos y perros perseguidos por las calles”, afirmó.

EEUU “imita a La Habana”

Petro insistió en que “es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana”, y agregó que “La Habana es una de las ciudades más hermosas del mundo”.

“El gobierno de Estados Unidos imita a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no”, dijo. También sostuvo que la capital cubana “de verdad” es distinta a la que muestran los medios: “Es hermosísima, de las mejores del mundo”.

El presidente colombiano afirmó que los migrantes “no son tratados con dignidad” en países como Estados Unidos, y aseguró que “pocos logran tener carro o casa”, por lo que instó nuevamente a su retorno.

En otro pasaje de su discurso, Petro aseguró que ciudades como Miami y Dubái están destinadas a desaparecer por ser —según él— “ilusiones del capitalismo”.

Contraste con la realidad de Cuba

Las afirmaciones contrastan con la realidad de la profunda crisis que atraviesa Cuba, marcada por apagones diarios, escasez de alimentos, salarios mínimos insuficientes, represión política y un éxodo migratorio sin precedentes.

Solo en los últimos años, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla rumbo a Estados Unidos, con Miami como uno de los principales destinos.

La ciudad estadounidense, por su parte, continúa consolidándose como centro financiero, tecnológico y cultural del hemisferio, y como refugio de exiliados latinoamericanos que huyen de regímenes autoritarios, incluidos miles de cubanos y venezolanos, precisamente los que Petro suele elogiar en sus discursos.

Las palabras del mandatario colombiano ya han generado reacciones entre analistas, líderes políticos y miembros de la diáspora, que cuestionan la insistencia de Petro en defender modelos autoritarios mientras critica a las democracias occidentales.

FUENTE: Con información de Diario de CiberCuba

Temas
Te puede interesar

¿Qué dijo Petro sobre la sexualidad de Jesucristo que desató el rechazo de las iglesias cristianas?

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Trump declara la guerra que nunca quiso el régimen de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy