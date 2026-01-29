Petro desata polémica al asegurar que "vivir en Cuba es mejor que en Miami"

BOGOTÁ.— El presidente de Colombia, Gustavo Petro , volvió a generar controversia este miércoles al asegurar que “vivir en Cuba es mucho mejor que en Miami”, en unas declaraciones que han sido consideradas como desconectadas de la realidad y que reavivan las tensiones diplomáticas y políticas en torno a su visión del hemisferio.

Petro describió a Miami como una “fantasmagoría” y una “lentejuela del capitalismo” , afirmando que la vida en la isla gobernada por el régimen de Miguel Díaz-Canel sería preferible a la de la ciudad mágica, a la que acusó de carecer de cultura propia.

Durante su intervención, el mandatario colombiano comparó la situación de los migrantes en Estados Unidos con la de quienes residen en Cuba, y llamó a los ciudadanos de Colombia que viven en el exterior a retornar al país. “Regresen de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los tratan como esclavos y perros perseguidos por las calles”, afirmó.

EEUU “imita a La Habana”

Petro insistió en que “es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana”, y agregó que “La Habana es una de las ciudades más hermosas del mundo”.

“El gobierno de Estados Unidos imita a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no”, dijo. También sostuvo que la capital cubana “de verdad” es distinta a la que muestran los medios: “Es hermosísima, de las mejores del mundo”.

El presidente colombiano afirmó que los migrantes “no son tratados con dignidad” en países como Estados Unidos, y aseguró que “pocos logran tener carro o casa”, por lo que instó nuevamente a su retorno.

En otro pasaje de su discurso, Petro aseguró que ciudades como Miami y Dubái están destinadas a desaparecer por ser —según él— “ilusiones del capitalismo”.

Contraste con la realidad de Cuba

Las afirmaciones contrastan con la realidad de la profunda crisis que atraviesa Cuba, marcada por apagones diarios, escasez de alimentos, salarios mínimos insuficientes, represión política y un éxodo migratorio sin precedentes.

Solo en los últimos años, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla rumbo a Estados Unidos, con Miami como uno de los principales destinos.

La ciudad estadounidense, por su parte, continúa consolidándose como centro financiero, tecnológico y cultural del hemisferio, y como refugio de exiliados latinoamericanos que huyen de regímenes autoritarios, incluidos miles de cubanos y venezolanos, precisamente los que Petro suele elogiar en sus discursos.

Las palabras del mandatario colombiano ya han generado reacciones entre analistas, líderes políticos y miembros de la diáspora, que cuestionan la insistencia de Petro en defender modelos autoritarios mientras critica a las democracias occidentales.

FUENTE: Con información de Diario de CiberCuba