Policía francesa detiene a hombre que iba a accionar un explosivo en un banco estadounidense en París

PARIS — Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America , en una turística zona del oeste de la capital francesa.

La departamento nacional antiterrorista (Pnat) indicó haber asumido inmediatamente el caso, y precisó que se abrió una investigación por "intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista".

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 03H30 (GMT), en la calle Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America, donde los agentes detuvieron a un hombre que acababa de depositar un artefacto explosivo artesanal delante del establecimiento bancario.

El sospechoso fue puesto bajo custodia policial cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender, confirmó Pnat.

Sin embargo, en ese momento, el hombre fue arrestado por la policía francesa. Se desconocen, de momento, sus motivaciones.

De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

Investigación por terrorismo

Todo el dispositivo fue trasladado al laboratorio de análisis de la prefectura de policía de París.

La sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior llevarán a cabo la investigación.

En un mensaje publicado en X, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, subrayó que "la vigilancia se mantiene más que nunca a un nivel muy alto", felicitando a los agentes por su intervención y su "movilización en el contexto internacional actual".

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior multiplica los llamados a la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad, especialmente para proteger a opositores iraníes, las sedes de sus asociaciones comunitarias, los lugares de culto judíos y los intereses estadounidenses, todos identificados como posibles objetivos de actos

FUENTE: Con información de EFE y AFP