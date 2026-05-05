martes 5  de  mayo 2026
MOVIMIENTO INTERNO

Marco Rubio sustituye a la portavoz de la Casa Blanca por licencia de maternidad

El secretario de Estado encabezó el briefing presidencial en un momento de alta tensión internacional y gana visibilidad dentro de la estrategia exterior de Washington

La participación de Marco Rubio en la sesión informativa no modifica la estructura del gobierno ni su rol como secretario de Estado

La participación de Marco Rubio en la sesión informativa no modifica la estructura del gobierno ni su rol como secretario de Estado

SITIO OFICIAL DE LA CASA BLANCA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó este martes la sesión informativa en la Casa Blanca en sustitución temporal de la portavoz Karoline Leavitt, quien se encuentra de licencia de maternidad, en una aparición que lo sitúa en un espacio poco habitual para el jefe de la diplomacia estadounidense.

La intervención responde a una cobertura puntual dentro del equipo de comunicación presidencial, sin que implique un cambio formal en sus funciones. Sin embargo, su presencia en el briefing coincide con un momento de alta presión internacional, lo que amplifica el alcance político de su participación.

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Desde ese espacio, tradicionalmente reservado a voceros, Rubio proyecta la línea oficial de la administración de Donald Trump en asuntos clave, en medio de tensiones con Irán y el seguimiento a distintos frentes de la agenda exterior de Washington.

En el caso de Cuba, el funcionario ha sostenido una postura firme en sus intervenciones públicas, al insistir en la necesidad de cambios estructurales dentro del sistema político y económico de la isla como condición para una eventual transformación.

Su participación en la sesión informativa no modifica la estructura del gobierno ni su rol como secretario de Estado, pero refuerza su visibilidad como una de las figuras con mayor peso dentro del gabinete en materia internacional.

Con experiencia legislativa y dominio del debate público, Rubio se consolida como uno de los principales articuladores del mensaje de la administración en política exterior, especialmente en temas sensibles que marcan la agenda global.

En ese contexto, su presencia en la sala de prensa abre una lectura más amplia sobre su influencia dentro del gobierno y el papel que podría desempeñar en la narrativa pública en los próximos meses.

Queda por ver si esta exposición responde únicamente a una coyuntura administrativa o si, en la práctica, refuerza aún más su papel dentro de la estrategia internacional de la Casa Blanca.

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