Prohibir amistades empeora el comportamiento de los hijos, revela investigación

FLORIDA.- Un estudio de la Universidad Atlántica de Florida reveló que cuando las madres intentan controlar las amistades de sus hijos con el objetivo de prevenir comportamientos problemáticos, en realidad terminan agravando dichos problemas. Publicada en The Journal of Child Psychology and Psychiatry, la investigación advierte que la desaprobación materna hacia los amigos de los hijos puede tener consecuencias contraproducentes, exacerbando el mal comportamiento que intentaban evitar.