viernes 6  de  marzo 2026
EEUU

¿Quién es Markwayne Mullin, el nominado a ser el nuevo Secretario de Seguridad Nacional?

Markwayne Mullin es un exluchador invicto de Artes Marciales Mixtas (MMA) con un récord profesional de 5-0. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016

El presidente Donald Trump anunció que el senador republicano Markwayne Mullin, es su nuevo postulado como Secretario de Seguridad Nacional.&nbsp;

El senador Markwayne Mullin es un exitoso empresario, ganadero y orgulloso esposo de la Sra. Christie Mullin desde hace 28 años, y juntos son padres de seis maravillosos hijos: Jayce, Jim, Andrew, Larra, Ivy y Lynette.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump anunció el jueves la salida de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, quien será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, una vez que el Congreso apruebe la designación.

"El presidente y yo somos buenos amigos", declaró Mullin a la prensa tras el anuncio. "Esperamos colaborar más estrechamente con la Casa Blanca".

"Obviamente, estaré allí mucho más tiempo".

Hasta ahora, poco se conoce a nivel nacional de Mullin, padre de seis hijos, quien ha sido una figura importante en su estado natal, Oklahoma.

Según su página web, Mullin asumió el cargo el 3 de enero de 2023, tras diez años de servicio a Oklahoma en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Originario del estado, el senador creció en el rancho familiar en Westville, donde él y su familia aún residen.

Graduado de la preparatoria de Stilwell, Mullin asistió al Missouri Valley College con una beca de lucha libre hasta los 20 años. En ese momento, su padre, Jim Mullin, enfermó, y él y su recién casada esposa, Christie, pospusieron sus estudios para salvar el negocio familiar, Mullin Plumbing.

En los últimos 28 años, Markwayne y Christie Mullin expandieron Mullin Plumbing hasta convertirla en la empresa de servicios más grande de la región y, en el camino, fundaron otras compañías exitosas, desde Mullin Environmental hasta Rowan's Steakhouse, este último un bullicioso restaurante en la ciudad vecina de Stilwell, llamado así por la familia de Christie.

El senador Mullin es miembro de la Nación Cherokee y el primer ciudadano tribal en servir en el Senado de Estados Unidos en casi dos décadas. Es el segundo ciudadano de la Nación Cherokee en ocupar un escaño en la cámara alta.

Markwayne Mullin es un exluchador invicto de artes marciales mixtas (MMA), con un récord profesional de 5-0. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016. Desde su retiro, se ha mantenido activo en la comunidad de la lucha, entrenando a sus hijos y a otros jóvenes atletas en torneos por todo el país.

En 2010, el senador Mullin completó sus estudios universitarios y obtuvo una licenciatura en ciencias aplicadas en tecnología de la construcción en el Instituto Tecnológico de la Universidad Estatal de Oklahoma. En 2018, recibió un doctorado honoris causa del Bacone College.

El senador representa a Oklahoma en el Comité de Servicios Armados del Senado, el Comité de Asignaciones, el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP) y el Comité de Asuntos Indígenas.

Mullin se ha alineado con Trump en cuestiones de seguridad fronteriza, afirmando que "el primer paso para combatir la inmigración ilegal es asegurar nuestras fronteras".

"He visitado la frontera sur y he sido testigo directo de los desafíos que enfrentan nuestros agentes de patrulla fronteriza. Somos una nación de leyes y estas leyes deben cumplirse" —se lee en su sitio web—. "Debemos garantizar el cumplimiento de nuestras leyes migratorias, restablecer la política de Permanecer en México, terminar la construcción del muro y poner fin a los incentivos liberales que están alimentando la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos".

