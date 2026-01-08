Rusia rechaza el envío de tropas internacionales a Ucrania y advierte de que serán "objetivos militares"

El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu recorren una exhibición de equipos militares antes de la reunión anual de la junta del Ministerio de Defensa en Moscú.

MOSCÚ — Rusia criticó el jueves el plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania y advirtió que considerará como "objetivo legítimo" toda presencia militar occidental en ese país.

La reacción de Moscú enfría las esperanzas de que la iniciativa pueda acercar el fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se prolonga desde hace casi cuatro años.

CONFLICTO Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

CONFLICTO Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Rusia continúa bombardeando Ucrania, apuntando en particular a las infraestructuras energéticas del país. Más de un millón de hogares se quedaron el jueves sin agua ni calefacción, en medio de temperaturas gélidas, tras ataques nocturnos con drones.

La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió el jueves por la noche de un posible ataque aéreo ruso "de importancia" en Ucrania en los próximos días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, compartió esa alerta.

"Las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen de Kiev constituyen juntos un genuino 'eje de la guerra'", declaró el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

"Línea roja"

Los miembros de la Coalición de los Voluntarios se comprometieron el martes en una reunión en París a aportar garantías "robustas" de seguridad para Kiev, incluyendo el despliegue de una "fuerza multinacional" apoyada por Estados Unidos, en caso de tregua.

No se han dado detalles sobre esa fuerza, si bien Francia, Reino Unido y España han expresado su disposición a enviar tropas para esa misión.

"Todas estas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos militares legítimos para las fuerzas armadas rusas. Estas advertencias se han hecho repetidamente al más alto nivel y siguen siendo válidas", declaró Zajárova.

Rusia ha advertido en varias ocasiones que cualquier despliegue militar occidental en Ucrania constituye para ella una línea roja.

Estados Unidos no firmó la declaración. Sin embargo, el presidente ucraniano indicó el jueves que el documento está "prácticamente listo" para ser presentado al presidente estadounidense, Donald Trump, para su aprobación.

Más de un millón de hogares sin luz ni agua

En el terreno, los ataques rusos en Ucrania durante la noche dejaron a más de un millón de hogares sin suministro de agua ni calefacción en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según las autoridades.

Al igual que en los inviernos anteriores, Rusia ha intensificado sus ataques a las instalaciones de energía de Ucrania, lo que Kiev y sus aliados califican de estrategia deliberada contra la población civil.

Tres personas murieron en varios bombardeos rusos en la región de Jersón, en el sur, informaron responsables locales, y otras 13 resultaron heridas por disparos de misiles en Krivoi Rog, en el centro, indicó la primera ministra Yulia Sviridenko.

Desde que Washington presentó a finales de noviembre un plan para poner fin al conflicto, los esfuerzos en ese sentido por parte de Rusia y Ucrania se han intensificado, sobre todo entre Kiev y sus aliados occidentales.

Rusia sigue exigiendo que las fuerzas ucranianas se retiren del 20% de la región de Donetsk que aún controlan y que Ucrania se comprometa jurídicamente a no ingresar en la OTAN.

A finales de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que alcanzaría sus objetivos, ya fuera por la vía diplomática o por la fuerza.

En el terreno, las tropas rusas —más numerosas y mejor equipadas— siguen avanzando. El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves la toma de la localidad de Bratské, en el sur de la región de Dnipropetrovsk.

FUENTE: Con informaciòn de AFP