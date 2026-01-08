jueves 8  de  enero 2026
AMENAZA

Rusia rechaza el envío de tropas internacionales a Ucrania y advierte de que serán "objetivos militares"

La reacción de Moscú enfría las esperanzas de que la iniciativa pueda acercar el fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial

El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu recorren una exhibición de equipos militares antes de la reunión anual de la junta del Ministerio de Defensa en Moscú.

El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa Sergei Shoigu recorren una exhibición de equipos militares antes de la reunión anual de la junta del Ministerio de Defensa en Moscú.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ Rusia criticó el jueves el plan europeo de garantías de seguridad para Ucrania y advirtió que considerará como "objetivo legítimo" toda presencia militar occidental en ese país.

La reacción de Moscú enfría las esperanzas de que la iniciativa pueda acercar el fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se prolonga desde hace casi cuatro años.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU
Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.
CONFLICTO

Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

Rusia continúa bombardeando Ucrania, apuntando en particular a las infraestructuras energéticas del país. Más de un millón de hogares se quedaron el jueves sin agua ni calefacción, en medio de temperaturas gélidas, tras ataques nocturnos con drones.

La embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió el jueves por la noche de un posible ataque aéreo ruso "de importancia" en Ucrania en los próximos días. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, compartió esa alerta.

"Las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen de Kiev constituyen juntos un genuino 'eje de la guerra'", declaró el jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova.

"Línea roja"

Los miembros de la Coalición de los Voluntarios se comprometieron el martes en una reunión en París a aportar garantías "robustas" de seguridad para Kiev, incluyendo el despliegue de una "fuerza multinacional" apoyada por Estados Unidos, en caso de tregua.

No se han dado detalles sobre esa fuerza, si bien Francia, Reino Unido y España han expresado su disposición a enviar tropas para esa misión.

"Todas estas unidades e instalaciones serán consideradas objetivos militares legítimos para las fuerzas armadas rusas. Estas advertencias se han hecho repetidamente al más alto nivel y siguen siendo válidas", declaró Zajárova.

Rusia ha advertido en varias ocasiones que cualquier despliegue militar occidental en Ucrania constituye para ella una línea roja.

Estados Unidos no firmó la declaración. Sin embargo, el presidente ucraniano indicó el jueves que el documento está "prácticamente listo" para ser presentado al presidente estadounidense, Donald Trump, para su aprobación.

Más de un millón de hogares sin luz ni agua

En el terreno, los ataques rusos en Ucrania durante la noche dejaron a más de un millón de hogares sin suministro de agua ni calefacción en la región de Dnipropetrovsk, en el centro del país, según las autoridades.

Al igual que en los inviernos anteriores, Rusia ha intensificado sus ataques a las instalaciones de energía de Ucrania, lo que Kiev y sus aliados califican de estrategia deliberada contra la población civil.

Tres personas murieron en varios bombardeos rusos en la región de Jersón, en el sur, informaron responsables locales, y otras 13 resultaron heridas por disparos de misiles en Krivoi Rog, en el centro, indicó la primera ministra Yulia Sviridenko.

Desde que Washington presentó a finales de noviembre un plan para poner fin al conflicto, los esfuerzos en ese sentido por parte de Rusia y Ucrania se han intensificado, sobre todo entre Kiev y sus aliados occidentales.

Rusia sigue exigiendo que las fuerzas ucranianas se retiren del 20% de la región de Donetsk que aún controlan y que Ucrania se comprometa jurídicamente a no ingresar en la OTAN.

A finales de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que alcanzaría sus objetivos, ya fuera por la vía diplomática o por la fuerza.

En el terreno, las tropas rusas —más numerosas y mejor equipadas— siguen avanzando. El Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves la toma de la localidad de Bratské, en el sur de la región de Dnipropetrovsk.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Cancilleres del G7 abordan la situación de Ucrania y Venezuela

EEUU anuncia incautación de un petrolero sancionado en el Caribe

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma desde el Air Force One que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

Por Carlos Armando Cabrera
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas