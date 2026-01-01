jueves 1  de  enero 2026
CONFLICTO

Rusia entrega a EEUU supuestas pruebas de intento de ataque ucraniano a una residencia de Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia entregó a la embajada de EEUU los datos de ruta descifrados y el controlador del dron presuntamente derribado por Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El Gobierno de Rusia anunció este jueves 1 de enero que entregó a Estados Unidos supuestas pruebas del intento de ataque achacado a Ucrania contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, en el noroeste del país, en medio de las negociaciones para un alto el fuego.

El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que, "los materiales que contienen datos de ruta descifrados y el controlador del dron ucraniano, derribado la noche del pasado 29 de diciembre, fueron consignados a un representante de la oficina del agregado militar en la Embajada de Estados Unidos en Moscú.

El Krelim dijo a principios de la semana que el supuesto ataque no es solamente una agresión contra Putin, sino que también contra su homólogo estadounidense, Donald Trump y sus "esfuerzos" por alcanzar una solución negociada a la invasión rusa.

Las autoridades rusas advirtieron entonces que "este tipo de acciones imprudentes no quedarán sin respuesta". Aseveraron también que Moscú se reserva su derecho a replantear su postura en la mesa de negociación.

Respuesta de Ucrania

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, sostuvo que las autoridades rusas no aportaron ninguna prueba que sustentara sus acusaciones y negaron la existencia del ataque a una de las residencias de Putin.

"Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas; es su táctica característica", dijo Sibiga.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo 28 de diciembre en Florida para buscar una resolución del conflicto, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

FUENTE: Con información de Europa Press

