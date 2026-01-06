martes 6  de  enero 2026
Senado confirma a Sara Carter, expresentadora de FOX News, como "zar antidrogas"

La Cámara Alta decidió, por 52 votos frente a 48, que Sara Carter se convierta así en la décima responsable de este organismo y la primera mujer en dirigirlo

La periodista Sara Carter es la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

@SenJudiciaryGOP / X
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Senado de Estados Unidos aprobó este martes el nombramiento de la periodista Sara Carter como directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, quien fue nominada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para ocupar un cargo conocido como "zar antidrogas".

La Cámara Alta decidió, por 52 votos frente a 48, que Carter se convierta así en la décima responsable de este organismo y la primera mujer en dirigirlo, en medio de la anunciada ofensiva de la Administración Trump contra el narcotráfico.

La periodista y expresentadora de la cadena de televisión conservadora FOX News afirmó sentirse "honrada y agradecida" por desempeñar el cargo, en un comunicado difundido por la Casa Blanca en el que ha prometido que trabajará "incansablemente" por un país "seguro y saludable, donde una vida libre de drogas sea la norma imperante".

"El presidente Trump prioriza al pueblo estadounidense. Bajo su liderazgo, reafirmaremos nuestro derecho fundamental a una vida sana. Exigiremos cuentas a los narcoterroristas que violan este derecho, participando en el envenenamiento deliberado de decenas de miles de estadounidenses cada año", aseguró.

La confirmación de Carter para el puesto llega apenas días después de la captura del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense.

FUENTE: Con información de Europa Press

