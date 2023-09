Senador Rubio insta al Comando Sur a reconsiderar suspensión del filme "Sound of Freedom"

“Si bien los informes sugieren que SOUTHCOM (Comando Sur) canceló inesperadamente la película debido a preocupaciones sobre la 'infracción de derechos de autor', estoy al tanto de que los productores y patrocinadores de la película han comunicado que el asunto sobre derechos de autor no constituye un impedimento para que se muestre la película en SOUTHCOM a los miembros de nuestras fuerzas armadas y sus familias", explicó en la misiva el senador cubanoamericano Rubio.

Dado que queda aclarada la preocupación que condujo a la cancelación del filme en el Comando Sur en Doral, instó al alto mando militar a rectificar esta situación y garantizar que las proyecciones de la película se reprogramen sin demora”, puntualizó el senador de Florida.

"Sound of Freedom" ha recaudado más de 185 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla de un largometraje independiente en la historia. Su producción artística, contenido y dramatismo, debido a la alta sensibilidad del tema abordado, ha cautivado la atención de millones de personas en el mundo, sin los elogios ni la publicidad de Hollywood ni de los grandes promotores del cine. La crudeza y la denuncia directa del abuso de menores han sido por sí solas sus mejores armas de difusión.

Para tener una visión más exacta de su gran éxito, "Sound of Freedom" o Sonido de Libertad logró superar en recaudación a cintas tan esperadas por los espectadores como Indiana Jones and the Dial of Destiny, y Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

Según un folleto por correo electrónico de Joanne B. Fitzgerald, gerente de la guarnición del ejército de EEUU en Miami, citado por el medio digital American Military News, las dos proyecciones gratuitas de “Sound of Freedom” estaban previstas originalmente para el 28 de agosto y el 19 de octubre.

El anuncio invitaba a todo el personal militar y contratistas civiles vinculados al Ejército a asistir a la proyección en la sede de SOUTHCOM (Southern Command o Comando Sur), señalando que la película se proyectaba en “apoyo a la misión del Ejército del Sur de promover el respeto a los derechos humanos y combatir la trata de personas y en especial niños en Centro, Sudamérica y el Caribe”.

Sorpresiva suspensión de la reveladora película "Sound of Freedom"

Sin embargo, después de la programación de las dos proyecciones de “Sound of Freedom”, SOUTHCOM canceló el evento para “evitar la apariencia de una infracción de derechos de autor” y anunció que la película -protagonizada por el popular actor cristiano Jim Caviezel- estaba “disponible para ver en cines del sur de Florida”.

El Comando Sur, sin embargo, reveló al diario The Hill que las dos proyecciones de la película contra el tráfico sexual fueron canceladas después de que el ejército revisó “las leyes y regulaciones aplicables que rigen el uso de materiales sujetos a derechos de autor y leyes de propiedad intelectual para fines oficiales o recreativos”. .”

“En lo que respecta a la película, luego de esta revisión, se tomó la decisión de cancelar las proyecciones”, dijo el coronel del ejército Emanuel Ortiz.

Por su parte, el Portavoz del Comando Sur afirmó que “el tema de la película es algo que preocupa mucho al SOUTHCOM, porque forma parte de nuestra misión por contrarrestar las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales”.

En su directo mensaje a la jefa del Comando Sur, Rubio argumentó que "SOUTHCOM identifica la promoción del respeto a los derechos humanos como una de sus principales prioridades y todos sus miembros están obligados, por tanto, a participar en actividades de educación para la sensibilización sobre los derechos humanos. Además, para combatir las prácticas de tráfico de personas y abusos se requiere la capacitación. Por tal motivo, la Oficina de Derechos Humanos de SOUTHCOM se centra en el desarrollo de una guía específica para que el personal militar de EEUU identifique indicadores sobre este flagelo".

Dado el sólido liderazgo de SOUTHCOM en la lucha contra la trata de personas y la relevancia de la película “El sonido de la libertad” para la misión de SOUTHCOM, me alarmó conocer la decisión de cancelar las proyecciones de la película en la sede de SOUTHCOM; especialmente, por el hecho de que el Departamento de Defensa de EEUU trabaja regularmente con estudios de cine sobre visualizaciones de películas en instalaciones militares estadounidenses para miembros del servicio y sus familias", añade la misiva.

"Tengo entendido que Angel Studios se ofreció a enviar a un representante de la película para reunirse con el personal de SOUTHCOM y sus familias después de las proyecciones para responder a preguntas. A pesar de esta aclaración parece que SOUTHCOM continúa bloqueando la proyección de la película. solicito confirmación inmediata de que “Sound of Freedom” se exhibirá en SOUTHCOM como se planeó originalmente", concluye la carta del senador Marco Rubio a la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura J. Richardson.

