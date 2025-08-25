lunes 25  de  agosto 2025
Si tienes un título universitario originario de tu país: ¿puedes reconocerlo en EEUU?

No existe un reconocimiento automático de los títulos extranjeros por parte del gobierno; todo depende de la profesión, el estado y el objetivo que se persiga

Profesionales extranjeros buscan oportunidades en Estados Unidos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para muchos profesionales que emigran a Estados Unidos, una de las primeras preguntas que se hacen es si pueden utilizar su título universitario obtenido en el extranjero. La respuesta es sí, pero con matices.

No existe un reconocimiento automático de los títulos extranjeros por parte del gobierno estadounidense; todo depende de la profesión, el estado y el objetivo que se persiga, ya sea continuar estudios o trabajar en el campo profesional correspondiente.

¿Homologación o estudios adicionales?

En líneas generales, las profesiones reguladas como medicina, enfermería, derecho, ingeniería, docencia, arquitectura o contaduría requieren pasos adicionales: evaluación de credenciales, exámenes profesionales e, incluso, estudios complementarios o prácticas supervisadas antes de poder ejercer legalmente.

Por otro lado, carreras no reguladas como administración, informática, diseño o áreas creativas suelen necesitar únicamente la evaluación de credenciales para que los empleadores comprendan el nivel académico alcanzado en el extranjero. En estos casos, el proceso es más ágil y directo.

¿Cómo es el proceso para validar un título en EEUU?

Validar un título universitario en Estados Unidos implica varios pasos:

  • Identificar una agencia evaluadora acreditada: las evaluaciones son realizadas por agencias privadas reconocidas por organizaciones como la Asociación Nacional de Servicios de Evaluación de Credenciales (NACES, por sus siglas en inglés) o la Asociación de Evaluadores de Credenciales Internacionales (AICE). Estas agencias comparan tu formación académica con el sistema educativo estadounidense y emiten un informe que sirve para universidades y empleadores.

  • Reunir la documentación necesaria: se requiere el título universitario original, certificados de calificaciones (transcripts), plan de estudios y cualquier otro documento académico relevante. Todos deben estar traducidos al inglés por un traductor oficial y, en algunos casos, notarizados. Empresas como The Spanish Group, Innova Educational Services y Word Communication ofrecen servicios especializados de traducción y certificación.

  • Solicitar la evaluación: una vez reunidos los documentos, se envían a la agencia elegida junto con el pago de la tarifa correspondiente.

  • Recibir el informe de evaluación: la agencia emitirá un reporte detallando la equivalencia de tu título con el sistema estadounidense, que servirá como referencia para universidades, empleadores o colegios profesionales.

  • Cumplir requisitos adicionales según la profesión: dependiendo del área, puede ser necesario aprobar exámenes profesionales (como PRAXIS para docentes), realizar prácticas supervisadas o completar cursos adicionales para obtener licencias profesionales estatales.

Consideraciones importantes

  • No hay reconocimiento automático: Estados Unidos no cuenta con un organismo gubernamental que convalide títulos extranjeros de manera general.

  • Es requisito para trabajar profesionalmente: la validación de credenciales es indispensable para obtener licencias profesionales y para que empleadores y universidades reconozcan tu formación académica.

  • El proceso varía según la profesión y el estado: por ejemplo, validar un título en medicina requiere más pasos que uno en administración.

  • No garantiza empleo o visa: aunque es un paso clave, la validación de tu título no asegura automáticamente un trabajo ni una visa de trabajo.

Aunque es posible usar título universitario extranjero en EEUU, se requiere un proceso de evaluación de credenciales académicas y, en ciertos casos, licencias profesionales adicionales.

Con planificación, asesoría adecuada y cumplimiento de los requisitos, los profesionales internacionales pueden abrirse paso en el competitivo mercado laboral y educativo estadounidense.

FUENTE: Con información de Unversidad Online USA / La Red Hispana

