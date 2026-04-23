jueves 23  de  abril 2026
GANANCIAS

Tesla reporta un fuerte aumento de sus ingresos en el primer trimestre

Los ingresos de la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, Tesla, aumentaron un 16%, hasta alcanzar los 22.400 millones de dólares

Los modelos Tesla Y y 3 se exhiben en un concesionario Tesla en Corte Madera, California.&nbsp;

Los modelos Tesla Y y 3 se exhiben en un concesionario Tesla en Corte Madera, California. 

AFP- JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tesla anunció este miércoles un aumento de sus beneficios en el primer trimestre, debido, principalmente, al aumento de la demanda y a pesar de una fuerte inversión de la compañía en el desarrollo de vehículos sin conductor y la inteligencia artificial.

La empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk registró unos beneficios de 477 millones de dólares, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos aumentaron un 16%, hasta alcanzar los 22.400 millones de dólares.

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Tesla ya había revelado un repunte en las ventas de coches durante ese periodo, pero su comunicado de prensa sobre los resultados dio más detalles sobre el origen de las ventas.

La empresa está experimentando un "crecimiento continuo" en Asia y Sudamérica, "al tiempo que observa un aumento de la demanda tanto en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) como en Norteamérica", señaló.

Musk también iinvertirá más de 20.000 millones de dólares en proyectos tecnológicos.

FUENTE: Con información de AFP.

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