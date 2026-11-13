viernes 13  de  noviembre 2026
BÉISBOL

Leyenda de Japón le sugiere a Shohei Ohtani dejar de lanzar

Sadaharu Oh, un legendario pelotero japonés, consideró que sería "muy interesante" ver a Shohei Ohtani, de los Dodgers, concentrado solo en su bateo

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el dugout durante un juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el 14 de octubre de 2026.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el dugout durante un juego ante los Cerveceros de Milwaukee, el 14 de octubre de 2026.

SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

TOKIO.- La superestrella del béisbol Shohei Ohtani debería dejar de lanzar y concentrarse en batear tras una temporada decepcionante con los Dodgers de Los Ángeles, aseguró este viernes el legendario Sadaharu Oh, considerado el rey de los jonrones.

Ohtani juega tanto como lanzador como bateador, una hazaña poco común que le ha valido comparaciones con la legendaria figura de Babe Ruth.

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Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los &Aacute;ngeles, lanza en la segunda entrada de un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canad&aacute;.&nbsp;

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada de un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.

Oh, que ostenta el récord mundial de más jonrones conectados en la historia, cree que la carga de trabajo extra derivada de la doble función de Ohtani le está pasando factura.

"Creo que sería muy interesante que se concentrara únicamente en el bateo y ver hasta dónde puede llegar con eso", dijo Oh, de 86 años.

Ohtani, cuatro veces Jugador Más Valioso, ha lidiado con problemas de rodilla y bíceps desde julio.

Los Dodgers han descartado someter a una operación a Ohtani antes del inicio de la proxima temporada y el japonés ya ha dicho que seguirá con su doble tarea de pitcher y bateador.

Bajón en sus números

En términos estadísticos, los números de Ohtani en 2026 fueron los peores desde que fichó por los Dodgers en 2023.

Tras lograr 54 y 55 jonrones en sus dos primeras temporadas regulares con los poderosos Dodgers, este año solo conectó 30 cuadrangulares.

Asimismo, su promedio de bateo cayó a .275, frente a los .310 de 2024 y los .282 de 2025.

Ohtani es un héroe nacional en Japón y es considerado el sucesor de Oh, quien goza de un estatus legendario en su país, cuya tradición beisbolera es muy rica.

Oh conectó 868 jonrones en su carrera, más de 100 por encima de lo que cualquier jugador ha logrado jamás en la MLB.

Pasó toda su carrera en Japón, donde brilló con los Yomiuri Giants en las décadas de 1960 y 1970, antes de que los primeros jugadores japoneses desembarcaran con éxito en la MLB, en los años 1990.

FUENTE: AFP

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