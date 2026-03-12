Lindsay Lohan aterriza a salvo en Nueva York tras bombardeo en Dubái

Lindsay Lohan asiste a la proyección especial de Freakier Friday en Nueva York el 28 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Lindsay Lohan regresó a Estados Unidos después de casi dos semanas de estar confinada en Dubái mientras Irán bombardeaba la ciudad. Los fotógrafos captaron a Lohan saliendo de un aeropuerto de Nueva York el miércoles, empujando un cochecito de bebé mientras se dirigía a un vehículo que la esperaba.

La actriz, acompañada por su esposo, Bader Shammas , sonrió para las cámaras, aunque no se detuvo a charlar con los presentes.

Fuentes cercanas con la situación informaron a TMZ que Lohan se quedó atrapada en Dubái desde que Irán lanzó una serie de ataques contra el aliado estadounidense el 28 de febrero. El medio asegura que Lohan estaba preocupada por estar en uno de los primeros vuelos que salían después del ataque iraní al aeropuerto el 1 de marzo, de ahí el retraso en su regreso a Estados Unidos.

Sin embargo, las fuentes también señalan que la exestrella Disney no tuvo más opción que volver, debido a que se actualmente está grabando una nueva serie con Shailene Woodley en la ciudad de Nueva York que comienza a rodarse este mes.

Aunque no está claro cuánto tiempo planea la actriz permanecer en Estados Unidos, lo más probable es que no regrese a su hogar en Dubái hasta que la situación sea más segura.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv)

Vida en Dubái

La estrella de Mean Girls se mudó a Dubái en 2014, donde vive con su esposo, un financiero, con quien se casó en 2021. Tienen un hijo de 2 años.

El mes pasado, Lohan declaró a Vogue Arabia que se fue de Estados Unidos en busca de una nueva vida cuando ya no encontraba un trabajo que le gustara. "Me alegro mucho de haber seguido mi instinto", declaró a la revista de moda.

Sin embargo, Lohan declaró en una entrevista de 2014 con Jimmy Fallon en The Tonight Show que Nueva York le resulta reconfortante. "Es mi hogar", afirmó.

Deadline informó en agosto que Woodley y Lohan firmaron para aparecer en la serie de suspense de Hulu Count My Lies, basada en un libro de Sophie Stava.