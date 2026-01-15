jueves 15  de  enero 2026
Tribunal revoca orden de liberar a activista propalestino que lideró protestas en universidades de EEUU

Exalumno de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil fue uno de los cabecillas más visibles de las protestas en apoyo a Hamás y contra Israel en los campus universitarios de todo el país

El cabecilla propalestino que dirigió las protestas en la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, habla con la prensa al llegar al aeropuerto de Newark en Newark, Nueva Jersey, el 21 de junio de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló un fallo que había llevado a la liberación de Mahmoud Khalil, uno de los cabecillas que lideró los disturbios estudiantiles en apoyo a Hamás en el país, según documentos judiciales presentados el jueves, por lo cual puede ser nuevamente arrestado.

Khalil, extranjero nacido en Siria de padres palestinos y residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenido en marzo de 2025 por representar una "amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense".

Mohsen Mahdaui, otro de los estudiantes palestinos que dirigió las protestas de la Universidad de Columbia. Archivo.
El cabecilla propalestino que dirigió las protestas en la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, habla con la prensa al llegar al aeropuerto de Newark en Newark, Nueva Jersey, el 21 de junio de 2025.
Exalumno de la Universidad de Columbia, fue uno de los cabecillas más visibles de las protestas en apoyo a Hamás y contra Israel en los campus universitarios de todo el país; fue liberado en junio, pero siguió enfrentando amenazas de deportación por parte de las autoridades federales debido a sus actividades consideradas a favor del terrorismo.

El juez federal de Nueva Jersey, Michael Farbiarz, había dictaminado que la detención de Khalil era ilegal.

Tribunal de inmigración

Pero el fallo del jueves del tribunal de apelaciones con sede en Filadelfia señaló que Farbiarz no tenía competencia en el caso, y que debería haberlo resuelto un tribunal de inmigración.

"El fallo de hoy es profundamente decepcionante", declaró Khalil en un comunicado. "Puede que se haya abierto la puerta a una posible nueva detención más adelante, pero no ha cerrado nuestro compromiso con Palestina ni con la justicia y la rendición de cuentas", dijo el activista.

La decisión, que podría ser apelada, no entra en vigor de inmediato, lo que significa que Khalil permanecerá en libertad por ahora. Khalil está casado con una ciudadana de Estados Unidos y es padre de un hijo nacido en el país.

En septiembre, una jueza de inmigración en Luisiana ordenó que Khalil fuera deportado a Argelia o Siria por irregularidades en su solicitud de permiso de residencia permanente en Estados Unidos. Los abogados de Khalil prometieron apelar esa decisión.

Las protestas universitarias en apoyo a Hamás causaron destrucción en algunas casas de estudios y agresiones contra estudiantes de origen israelí.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

La fiscal general Pam Bondi (izquierda), el director del FBI Kash Patel (centro) y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard (centro derecha) aparecen el miércoles 5 de marzo esperando la llegada de Muhammad Sharifullah a Estados Unidos tras su arresto en el extranjero
SEGURIDAD NACIONAL

FBI registra la vivienda de periodista de 'The Washington Post' por "filtrar secretos de Estado"

El influencer Alex Otaola impulsa un recall contra la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. 
RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Alex Otaola tiene luz verde para comenzar proceso revocatorio contra Levine Cava en Miami-Dade

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. 
VISITA SIGNIFICATIVA

María Corina Machado al salir de la Casa Blanca: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

La lìder opositora venezolana Marìa Corina Machado y el presidente Donald Trump. 
VISITA A LA CASA BLANCA

Esperado y necesario encuentro de María Corina Machado y Donald Trump

Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
USAID FOR CUBA

Tras advertencias de Trump al régimen, EEUU envía ayuda directa al pueblo de Cuba

