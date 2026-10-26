lunes 26  de  octubre 2026
¿Violación a la Constitución?

El presidente del Tribunal Electoral brasileño critica la extensión del horario de votación

Kassio Nunes Marques destacó que “nunca en la historia hubo prórroga alguna”. Informó que la orden de un magistrado del Supremo aliado de Lula

FOTO LEYENDA 1: Trabajadores electorales y representantes de partidos locales fotografían las hojas de resultados impresas en un centro de votación al concluir la jornada electoral en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. AFP

FOTO LEYENDA 1: Trabajadores electorales y representantes de partidos locales fotografían las hojas de resultados impresas en un centro de votación al concluir la jornada electoral en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. AFP

Por Valeria Montero

BRASILIA -- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, criticó la decisión judicial de última hora que ordenó extender el horario de votación en la segunda vuelta de los comicios.

El alto cargo de ese poder del Estado afirmó que “nunca en la historia del TSE hubo prórroga alguna” y que no existía normativa legal que respaldara dicha extensión.

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Manifestó que se trató de "una orden sin precedentes" de un magistrado del Supremo aliado de Lula, que terminó beneficiando a sus regiones.

La decisión preliminar, dictada después del cierre de las urnas, generó graves dificultades en el proceso electoral. “No había regulaciones que autorizaran ninguna extensión”, afirmó Nunes Marques.

También advirtió que era materialmente imposible, en pocas horas, garantizar que una decisión judicial de ese calibre no provocara efectos secundarios —especialmente tecnológicos— capaces de alterar de forma significativa el conteo de votos.

¿Violación a la Constitución?

Y remató con un recordatorio contundente al Supremo: la Constitución atribuye competencia exclusiva a la Justicia Electoral para dirigir el proceso electoral. No al STF.

Explicó que la solicitud inicial había llegado alrededor de las 15:30 hora local (18:30 hora GMT); la medida cautelar se dictó formalmente pasadas las 17:00 hora local, cuando “miles de urnas electrónicas ya se encontraban cerradas de forma automática por sistema, sin posibilidad de reapertura técnica”.

Pero contradictoriamente, Nunes afirmó que la ampliación del horario de votación —solicitada por Lula y Bolsonaro y concedida por uno de sus colegas— no tuvo impacto en los resultados.

“Incluso antes de todas estas circunstancias, adoptamos todas las medidas necesarias y tuvimos un éxito total. Lo repito: no hubo ningún cambio derivado de la resolución judicial”, señaló Nunes.

FUENTE: Con información de Jhonf Fonseca/ RTVE

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