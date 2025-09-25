Visita de Donald Trump le agrega intensidad a la Ryder Cup

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.

FARMINGDALE.- Una de las rivalidades más apasionantes del deporte añade un nuevo capítulo dramático desde el viernes, cuando comience la edición 45 de la Ryder Cup de golf en Bethpage Black (Estadios Unidos).

Con el presidente Donald Trump listo para agregarle intensidad en su visita al primer día de competencia, el duelo bienal entre Estados Unidos y Europa, que ha dado lugar a una "Guerra en la Costa", "Batalla de Brookline" y "Milagro en Medinah", podría desatar algo extraordinario en Bethpage.

Se esperan más de 50.000 espectadores cada día en el campo de golf de las afueras de Nueva York, donde es probable que la estridente afición local ofrezca un apoyo ensordecedor a los estadounidenses y abuchee despiadadamente a sus rivales europeos.

"Espero que el viernes sea un caos absoluto", declaró el estadounidense Collin Morikawa, octavo del ránking. "Queremos aprovechar eso... tenemos que aprovecharlo al máximo. Espero que vengan con fuerza".

"Viendo a todos estos chicos, sé que quieren autógrafos, pero el viernes espero que se vuelvan locos".

El inglés Tommy Fleetwood, quien ganó su primer título del circuito de la PGA en el Tour Championship del mes pasado, se maravilló con una primera salida que promete ser estresante, con los aficionados cantando y coreando en cada partido.

"Es bastante grande y, por su configuración, está un poco más atrás que en los últimos años", dijo Fleetwood. "Pero sigue siendo la primera salida de una Ryder Cup, y esta semana seguiremos contando historias de nervios en la primera salida y cosas así.

"Es algo que hay que aceptar".

Fleetwood espera una motivación extra para los estadounidenses tras la derrota en Roma hace dos años, recordando la paliza que Europa recibió en 2021 en Whistling Straits.

"Cuando pierdes un partido, por supuesto que te sientes resentido. Sientes dolor", dijo Fleetwood.

El capitán estadounidense, Keegan Bradley, afirma que algunos de sus jugadores podrían competir en el máximo de cinco partidos.

"Sin duda, tenemos jugadores en nuestro equipo que pueden jugar cinco partidos y con los que nos sentimos cómodos", dijo. "Eso no significa que lo hagan".

El inglés Luke Donald, que busca convertirse en el primer capitán que gana dos torneos consecutivos desde su compatriota Tony Jacklin en 1987, cuenta con 11 jugadores que participaron en la victoria de Roma.

Donald se mostró satisfecho con la configuración del campo de Bethpage. "No es nada fuera de lo normal de lo que esperábamos", dijo.

"No hay mucho rough, los greens tienen buena velocidad".

Scheffler, número uno del mundo y dos veces campeón del Masters de Augusta, cuyas seis victorias este año incluyen el Abierto Británico y el Campeonato de la PGA, atesora sobre todo sus recuerdos de la Ryder Cup.

"Cuando miro hacia atrás en mi carrera, estas son las semanas que más recuerdo", dijo Scheffler. "Tengo algunos de los mejores recuerdos de mi vida jugando estos torneos", añadió.

Intensidad en aumento

El inglés Justin Rose, el jugador de mayor edad de la Ryder Cup este año con 45 años, siente que la tensión aumenta a medida que se acerca el viernes.

"Jugar con público fue un buen paso adelante. El adelanto de la ceremonia inaugural nos da otra sensación de 'Bueno, nos estamos acercando a la línea de salida'", dijo Rose.

La selección local necesitará 14,5 puntos para ganar el torneo. Europa, ganadora en 10 de los últimos 14 encuentros, solo necesita 14 de los 28 puntos para retener el trofeo.

Los estadounidenses lideran la rivalidad histórica con un balance de 27 victorias contra 15 derrotas, con dos empates, pero Europa lidera por 12-9, con un empate, desde que su equipo se expandió más allá de Gran Bretaña e Irlanda en 1979.

El formato incluye cuatro partidos de foursomes (tiro alternativo) por la mañana y cuatro partidos de fourball (mejor bola) por la tarde los viernes y sábados, con 12 partidos individuales de cierre el domingo.

FUENTE: AFP