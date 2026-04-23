Emisario de Trump quiere que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

WASHINGTON.- Un emisario especial de Estados Unidos solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Norteamérica 2026 , reportó el Financial Times, mientras la guerra mantiene en tela de juicio la participación iraní en el mayor torneo de fútbol.

Paolo Zampolli , emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales , confirmó al periódico británico haber sugerido esa posibilidad al presidente Donald Trump y al jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

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Este último aseguró recientemente que Irán participará en el certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

"Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión", dijo Zampolli.

En 2022, tras el fracaso de la Azzurra para clasificar al Mundial de Catar, Zampolli sugirió a la FIFA descalificar a Irán debido a la violencia de su represión policial y repescar a Italia. No tuvo éxito.

AFP__20251205__879F6K6__v1__MidRes__FblWc2026Draw El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. Jim WATSON / AFP

Al ser consultada por la AFP, la instancia mundial del fútbol remitió a las recientes declaraciones de Infantino, sin más comentarios.

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", dijo a la AFP el máximo dirigente del balompié mundial en marzo.

"Irán tiene que venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar", afirmó luego, a mediados de abril, durante una conferencia económica organizada por el canal de televisión CNBC en Washington.

Recomponer lazos

La idea de Zampolli se enmarca en el intento por recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni, después de que la primera ministra italiana se distanciara del mandatario estadounidense por los ataques de este contra el papa León XIV debido a la guerra de Irán, informó el Financial Times.

La embajada iraní en Roma respondió diciendo que la propuesta demostraba la "quiebra moral" de Estados Unidos y que Italia no necesitaba "privilegios políticos" para demostrar su grandeza futbolística.

Italia ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces, pero quedó fuera del torneo por tercera vez consecutiva tras perder en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de clasificación.

Al inicio del conflicto en Oriente Medio desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había mencionado un "boicot" de la competición, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos de suelo estadounidense a México.

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El reglamento de la FIFA confiere a la organización el poder de decidir por sí sola las medidas que deben tomarse si una selección, en este caso Irán, llegara a retirarse.

El combinado iraní debe disputar sus tres partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda (16 de junio) y Bélgica (21 de junio), y luego en Seattle contra Egipto (27 de junio).

Su campamento base se supone que estará ubicado en Tucson, Arizona.

Infantino es muy cercano a Trump, una relación estrecha que ha suscitado algunas críticas.

El patrón de la FIFA ha expresado su esperanza de que haya una "situación pacífica" en Oriente Medio.

FUENTE: AFP