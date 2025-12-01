lunes 1  de  diciembre 2025
Régimen de Maduro arrecia represión y detiene a jefes sindicales de los trabajadores

Los presidentes de dos organizaciones sindicales fueron aprehendidos entre el viernes y el sábado pasado; aumentan a 15 los dirigentes encarcelados, según ONG

Venezuela, el régimen de Maduro arreció prácticas de terrorismo de Estado, denunciadas por la CIDH, el 17 de agosto de 2024.

Venezuela, el régimen de Maduro arreció prácticas de terrorismo de Estado, denunciadas por la CIDH, el 17 de agosto de 2024.

REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En medio de la galopante crisis económica en Venezuela, agentes del régimen de Nicolás Maduro practicaron las detenciones de los jefes de dos organizaciones sindicales sin motivo aparente ni orden judicial entre el viernes y sábado pasado, según denunció el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.

Con estas detenciones “la lista negra del régimen” aumenta a 15 líderes sindicales encarcelados “por exigir derechos laborales y denunciar abusos”, informó en referencia a la represión que ha arreciado en los últimos días, en el contexto de las tensiones entre EEUU y Venezuela y los anuncios de Donald Trump contra Maduro.

Los arrestos ocurren mientras se incrementa el descontento social por la inflación incontrolada y los bajos sueldos de trabajadores activos y pensionados, que son menores a un medio dólar con el tipo de cambio oficial que sube cada día. La situación ha sido causa de reclamos de asociaciones gremiales y sindicales a diario.

“Si el dólar sigue aumentando entre 0,60% y 0,90% diario, la inflación puede acercarse al 1.000%”, advirtió el economista José Guerra en recientes declaraciones a medios.

Aumentan detenciones

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y delegado ante la OIT, José Elías Torres, fue detenido por funcionarios de la PNB que “irrumpieron en su vivienda” ubicada en Bello Monte, en el sur de Caracas, y se lo llevaron por la fuerza, según reportó la ONG.

También, William Lizardo, presidente de FetraConstrucción y miembro de la CTV, fue arrestado en un terminal de pasajeros en el estado Carabobo, en el norte del país, por agentes del mismo cuerpo policial.

El Observatorio indicó que ambos casos los familiares desconocen el paradero, y se niega la detención.

Organizaciones sindicales califican la detención de Torres de "violación flagrante y directa del Convenio 87" de la OIT.

En Venezuela, hay casi cerca de 1,000 presos políticos, según las ONG de derechos humanos, principalmente desde las protestas poselectorales de 2024 que reclamaban el fraude por parte del régimen de Maduro.

FUENTE: Con información redes Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, EfectoCocuyo

