Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump se negó a aclarar este lunes si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia poco después de advertir en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz" después de que no le concedieran el Premio Nobel .

El mandatario defendió su intención de anexionar el territorio autónomo danés unos días después de amenazar con un arancel del 10 %, a partir del 1 de febrero, a los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a Estados Unidos por oponerse a sus planes.

El gravamen, que afectaría a aliados de Washington en la OTAN, se ampliará hasta un 25 %, a partir del 1 de junio de 2026, y será "exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Preguntado por si seguirá adelante con sus planes arancelarios si no se llega a un acuerdo antes, Trump dijo: "Sí, al 100 %".

Seguridad de EEUU

El mandatario cargó contra los líderes europeos que se han opuesto a sus planes expansionistas, asegurando que son necesarios para proteger la seguridad de Estados Unidos ante las amenazas externas.

"Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania porque, francamente, ya se ve lo que les ha traído", declaró. "Eso es en lo que Europa debería centrarse, no en Groenlandia".

El primer ministro noruego y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le enviaron una carta a Trump para explicarle "su postura sobre el aumento de aranceles" y señalarle "la necesidad de desescalar el intercambio de palabras".

'Cúpula Dorada'

El presidente Trump insiste en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Trump amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

FUENTE: Con información de EFE