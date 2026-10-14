miércoles 14  de  octubre 2026
DELITO

Un hombre de California se declara culpable de trata sexual de una menor

El acusado conoció a la víctima menor de edad en 2021 a través de Instagram. Tras varios meses de comunicación, McGee le compró un billete de autobús para que viajara a conocerlo en persona

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Por Julián Varela

MIAMI/REDACCIÓN.- Keynin McGee, de 27 años y residente de Oakland, California, se declaró culpable de trata sexual de una menor en el Distrito Este de California.

Según documentos judiciales, publicados por el Departamento de Justicia de EEUU, McGee conoció a la víctima menor de edad en 2021 a través de Instagram. Tras varios meses de comunicación, McGee le compró un billete de autobús para que viajara a conocerlo en persona. Al llegar, McGee la recogió en la estación de autobuses, le compró ropa y la llevó a un hotel. Posteriormente, publicó fotografías de la víctima en un sitio web comúnmente utilizado para la compraventa de servicios sexuales. Luego, McGee la llevó en coche a zonas al aire libre de Oakland y San Francisco conocidas por la prostitución y le ordenó que solicitara servicios sexuales a clientes en coches que pasaban. Debido a su conducta, la víctima menor de edad participó en actos sexuales con varios clientes.

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“Explotar a un menor con fines de lucro es reprobable y atroz”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “La declaración de culpabilidad de Keynin McGee ayer por trata sexual de una menor, a quien atrajo para reunirse con él en persona y luego explotó sexualmente en las áreas de Oakland y San Francisco, refleja nuestro compromiso de proteger a los niños del flagelo de la trata sexual. La División Penal continuará persiguiendo y procesando a los individuos despreciables que victimizan y trafican con menores”.

“Keynin McGee redujo a su joven víctima a una mercancía que podía comprar y vender para su propio beneficio”, declaró Brian Tosh, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Sacramento. “Cualquiera que intente explotar a menores se enfrentará a una implacable persecución por parte del FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden. Haremos que los traficantes rindan cuentas por el daño que causan. Juntos, podemos proteger a los más vulnerables y crear un futuro más seguro para todos los niños”.

McGee se declaró culpable de trata sexual de una menor. Su sentencia está programada para el 19 de enero de 2027 y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El FBI está investigando el caso con la ayuda del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

La subdirectora Leah Branch de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y el fiscal adjunto de los Estados Unidos, David Gappa, del Distrito Este de California, están a cargo del procesamiento del caso.

Cualquier persona que tenga información sobre trata de personas debe reportarla a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas, gratuita, al 1-888-373-7888, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para obtener más información sobre la trata de personas, visite www.humantraffickinghotline.org . Puede encontrar información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para combatir la trata de personas en www.justice.gov/humantrafficking .

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