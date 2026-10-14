Un hombre de California se declara culpable de trata sexual de una menor

MIAMI/REDACCIÓN. - Keynin McGee, de 27 años y residente de Oakland, California, se declaró culpable de trata sexual de una menor en el Distrito Este de California.

Según documentos judiciales, publicados por el Departamento de Justicia de EEUU , McGee conoció a la víctima menor de edad en 2021 a través de Instagram. Tras varios meses de comunicación, McGee le compró un billete de autobús para que viajara a conocerlo en persona. Al llegar, McGee la recogió en la estación de autobuses, le compró ropa y la llevó a un hotel. Posteriormente, publicó fotografías de la víctima en un sitio web comúnmente utilizado para la compraventa de servicios sexuales. Luego, McGee la llevó en coche a zonas al aire libre de Oakland y San Francisco conocidas por la prostitución y le ordenó que solicitara servicios sexuales a clientes en coches que pasaban. Debido a su conducta, la víctima menor de edad participó en actos sexuales con varios clientes.

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“Explotar a un menor con fines de lucro es reprobable y atroz”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “La declaración de culpabilidad de Keynin McGee ayer por trata sexual de una menor, a quien atrajo para reunirse con él en persona y luego explotó sexualmente en las áreas de Oakland y San Francisco, refleja nuestro compromiso de proteger a los niños del flagelo de la trata sexual. La División Penal continuará persiguiendo y procesando a los individuos despreciables que victimizan y trafican con menores”.

“Keynin McGee redujo a su joven víctima a una mercancía que podía comprar y vender para su propio beneficio”, declaró Brian Tosh, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Sacramento. “Cualquiera que intente explotar a menores se enfrentará a una implacable persecución por parte del FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden. Haremos que los traficantes rindan cuentas por el daño que causan. Juntos, podemos proteger a los más vulnerables y crear un futuro más seguro para todos los niños”.

McGee se declaró culpable de trata sexual de una menor. Su sentencia está programada para el 19 de enero de 2027 y enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El FBI está investigando el caso con la ayuda del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

La subdirectora Leah Branch de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y el fiscal adjunto de los Estados Unidos, David Gappa, del Distrito Este de California, están a cargo del procesamiento del caso.

Cualquier persona que tenga información sobre trata de personas debe reportarla a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas, gratuita, al 1-888-373-7888, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para obtener más información sobre la trata de personas, visite www.humantraffickinghotline.org . Puede encontrar información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para combatir la trata de personas en www.justice.gov/humantrafficking .