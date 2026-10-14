Oposición cubana pide negar respaldo a La Habana en la ONU

MIAMI. — La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) pidieron a los gobiernos democráticos que no respalden la resolución que La Habana llevará a Naciones Unidas para reclamar el fin del embargo estadounidense, y solicitaron votar en contra o, al menos, abstenerse.

Los promotores afirmaron que, antes de tomar esa decisión, los gobiernos escuchen a los presos políticos, a sus familias y a quienes sufren persecución por reclamar sus derechos, al tiempo que sostuvieron que esas voces suelen quedar fuera del discurso con el que las autoridades cubanas buscan apoyo internacional.

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El llamado, divulgado en Miami como parte del Acuerdo de Liberación, reúne una lista de 554 firmantes dentro y fuera de la isla. Entre ellos aparecen Félix Navarro y su hija, Sayli Navarro, identificados en el documento como presos de conciencia.

También figuran Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC; José Daniel Ferrer, líder de UNPACU; y el expreso político Jorge Luis García Pérez, ‘Antúnez’.

“Nuestra petición es clara: solicitamos que voten en contra de la resolución presentada por el régimen cubano o que, como mínimo, se abstengan”, expresa el texto enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La solicitud se dirige especialmente a la Unión Europea y sus Estados miembros, Reino Unido, Noruega, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas. El documento sitúa el debate en la Asamblea General para los días 27 y 28 de octubre.

Significado del voto

Los firmantes afirman que La Habana presenta cada voto favorable como una victoria política y señalan que, para los presos políticos y sus familiares, resulta doloroso ver a gobiernos democráticos respaldar un discurso que deja fuera la represión que padecen.

A su juicio, el régimen utiliza la votación anual para presentarse como víctima de una agresión extranjera, mientras evita responder por la falta de libertades y por su responsabilidad en la crisis del país.

Entretanto, el llamado denuncia que los cubanos no pueden elegir libremente a sus gobernantes y que quienes protestan pacíficamente se exponen a persecución, cárcel o destierro. También cuestiona décadas de control estatal sobre la economía y restricciones para trabajar y emprender por cuenta propia.

La iniciativa busca cambiar un respaldo internacional ampliamente mayoritario. El 29 de octubre de 2025, la Asamblea General aprobó la resolución contra el embargo con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Estas decisiones no son vinculantes ni eliminan por sí solas las sanciones estadounidenses.

Ayuda que llegue a las familias

Asimismo, los promotores proponen mantener sanciones selectivas contra los responsables de la represión y la corrupción, mientras se amplía la ayuda para una población que, según el documento, enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

Además, piden que los suministros se distribuyan mediante Cáritas, iglesias independientes y organizaciones humanitarias confiables, con controles que permitan comprobar quién los recibe y evitar que terminen beneficiando a las élites gobernantes.

“La solidaridad internacional debe dirigirse principalmente al pueblo cubano”, subrayan.

Para sostener que las sanciones permiten canales de comercio, el texto cita ventas estadounidenses hacia Cuba por unos 674 millones de dólares entre enero y julio de 2026, frente a 416,5 millones en igual período de 2025. Los registros de la Oficina del Censo confirman esos montos aproximados.

De ese total, unos 156,9 millones correspondieron a combustibles y derivados del petróleo, según cifras también recogidas por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.

El llamado también pide que cualquier reducción de la presión internacional vaya acompañada de la liberación de presos políticos y de avances verificables que permitan a los cubanos ejercer sus derechos y decidir libremente el futuro de su país.