DETENIDO

Arrestan a un joven frente al Dolphin Mall con cargamento de artículos de lujo falsificados

La policía lo detuvo y exoneraron en el vehículo un cargamento de relojes, bolsos y otros productos de marcas de lujo falsificados.

Foto de referencia de un carro de patrulla de la policía de Swwtwater. 

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

SWEETWATER. - La policía realizó un importante decomiso de mercancía falsificada este viernes en las inmediaciones del Dolphin Mall, según informaron las autoridades.

Agentes del Departamento de Policía de Sweetwater (SPD), explicaron que los detectives notaron varias compras sospechosas en el estacionamiento del centro comercial, lo que los llevó a detener a un hombre de 24 años una vez abandonó el área.

Al inspeccionar un camión en su poder, los oficiales descubrieron un gran cargamento de relojes, bolsos y otros productos de marcas de lujo falsificados, entre ellas Rolex y Louis Vuitton, refiere el reporte policial.

“El problema con este tipo de mercancía es que muchos compradores creen que son auténticos y ven una ganga, lo que genera múltiples víctimas”, señaló el subjefe de policía Francisco Fernández.

El detenido enfrenta cargos por falsificación de productos, aunque su identidad aún no ha sido divulgada.

