martes 30  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

USCIS: ¿Cuántos exámenes hay que superar para obtener la ciudadanía estadounidense?

Para alcanzar la ciudadanía, no basta con cumplir los requisitos de residencia y buen carácter moral: el solicitante debe también superar dos exámenes claves

&nbsp;Imagen referencial.

 Imagen referencial.

Pexels
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Convertirse en ciudadano estadounidense es el anhelo de millones de inmigrantes que cada año completan el proceso de naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Para alcanzar ese objetivo, no basta con cumplir los requisitos de residencia y buen carácter moral: el solicitante debe también superar dos exámenes claves que evalúan su dominio del idioma inglés y sus conocimientos cívicos.

Lee además
USCIS pausó solicitudes de “green card” para una verificación más rigurosa
MIGRACIÓN

USCIS: ¿Qué pasa si no renuevo mi Green Card a tiempo?
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

De acuerdo con USCIS, los exámenes de naturalización se dividen en dos grandes áreas: el examen de inglés y el examen cívico. Ambos se aplican durante la entrevista de naturalización que realiza un oficial de inmigración, generalmente después de meses de haber presentado la solicitud con el formulario N-400.

El examen de inglés

USCIS explica que el examen de inglés evalúa tres destrezas: comprensión oral, lectura y escritura.

  • Comprensión oral: el oficial de USCIS determina si el solicitante puede entender y responder preguntas básicas en inglés durante la entrevista.
  • Lectura: el inmigrante debe leer correctamente una de tres oraciones en inglés para demostrar que entiende el idioma escrito.
  • Escritura: el aspirante debe escribir una de tres oraciones dictadas por el oficial, lo que demuestra que puede expresarse de manera básica en inglés.

El requisito de inglés puede ser eximido para ciertos solicitantes de mayor edad y con largos períodos de residencia en el país. Por ejemplo, quienes tienen 50 años y 20 años de residencia permanente, o 55 años y 15 años de residencia, no están obligados a presentar esta prueba.

El examen cívico

La segunda parte de la evaluación es el examen de educación cívica, en el que se ponen a prueba los conocimientos sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos.

Según USCIS, el examen se realiza de forma oral y consiste en un banco oficial de 100 preguntas publicadas por la agencia. El oficial hará un máximo de 10 preguntas, de las cuales el solicitante debe responder correctamente al menos seis para aprobar.

Entre las preguntas más frecuentes figuran: ¿Quién redactó la Declaración de Independencia? ¿Cuántos senadores tiene el Congreso? ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Quién es el actual presidente del país?

USCIS aclara que existen versiones especiales del examen para solicitantes mayores de 65 años que hayan residido al menos 20 años en el país, quienes deben responder solo de una lista reducida de 20 preguntas.

Resultados y segundas oportunidades

Si el aspirante no aprueba alguna de las dos secciones, USCIS otorga una segunda oportunidad. La agencia precisa: "Si no pasa el examen de inglés o de civismo en su primera entrevista, se le programará una segunda oportunidad para tomar el examen, que se llevará a cabo entre 60 y 90 días después de la entrevista inicial".

Superar ambos exámenes es el paso final antes de que USCIS apruebe la solicitud de naturalización. Una vez aprobada, el inmigrante es convocado a una ceremonia de juramentación, donde se convierte formalmente en ciudadano de Estados Unidos.

En este sentido, obtener la ciudadanía requiere cumplir con los requisitos de elegibilidad y aprobar dos exámenes obligatorios: inglés y civismo. Aunque son evaluaciones de nivel básico, representan una etapa decisiva en el camino hacia la integración plena en la vida política y social del país.

FUENTE: Con información de USCIS

Temas
Te puede interesar

¿El USCIS puede revocar la nacionalidad estadounidense a un migrante?

¿Cómo funciona el permiso de trabajo (EAD) en Estados Unidos?

¿Es diferente la solicitud de la Green Card según el estado donde vivas?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
FALLA CARCELARIA

Liberan por error en Miami-Dade a asesino sentenciado a cadena perpetua

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
EEUU

Fiscal general anuncia despliegue de una "Fuerza de Protección de ICE" ante aumento de ataques contra agentes

Te puede interesar

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Por Leonardo Morales
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Foto referencial. Mujer en una de las edificaciones de La Habana. 
REPORTAJE

Cuba: Hoteles de lujo para turistas y contenedores como solución al déficit de viviendas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"