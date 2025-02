Venezolanos en EEUU: "No somos delincuentes, no somos del Tren de Aragua", dicen en movilizan contra el fin del TPS

“Las elevadas cifras han dejado estragos en las comunidades locales”, asegura la decisión de Noem. También señaló que entre los que llegan a Estados Unidos hay miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El Tren de Aragua es una agrupación criminal que nació dentro de las cárceles de Venezuela con los llamados “pranes” (líderes de las prisiones) y que fue creciendo bajo la mirada cómplice del régimen de Nicolás Maduro. Durante la migración de millones de venezolanos, se estima que han salido casi 8 millones en los últimos 10 años, y muchos miembros de esta peligrosa organización se han ubicado en diferentes países de América Latina y en los Estados Unidos.

"No somos delincuentes, no somos del Tren de Aragua"

Durante el evento se destacó que, según cifras extraoficiales, en los EEUU hay cerca de 1 millón 300 mil venezolanos. Y según cifras oficiales, las autoridades han capturado a unos 600 miembros de este peligroso grupo, es decir, los detenidos no representan ni el 0,1% de los venezolanos en EEUU.

Resaltaron que todos los solicitantes de TPS "son sometidos a chequeos de seguridad y de antecedentes penales como parte del proceso para determinar su elegibilidad".

Los voceros de los afectados aseguraron que las condiciones en Venezuela no han mejorado y que no es seguro enviar a las personas de regreso al país.

“Vamos a utilizar todas las herramientas legales con las que contamos”, dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus.

Cabe recordar que Venezuela entró a la lista de beneficiarios en el año 2021 debido a la grave crisis política y económica que sacude al país. Se estima que unos 600,000 venezolanos recibieron la protección.

Muchos de los afectados han asegurado, en condición de anonimato, que se sienten que quedaron en el aire, que están desamparados y que el solo hecho de pensar que tienen que volver, los llena de temor.

"En Venezuela no están dadas las condiciones para uno regresar. Regresar para arriesgar la vida con solo salir a las calles. Hemos trabajado duramente en este país por varios años. Nunca hemos cometido ningún delito. Hemos pagado los taxes a tiempo y nunca hemos recibido beneficios del gobierno. Cumplimos y aportamos. pero ahora nos dejaron en el aire. No es fácil. Tengo varios días con una angustia que no me deja vivir", así lo afirmó uno de los afectados que prefierió mantener su nombre en el anonimato.

El TPS se asigna a países de acuerdo a las siguientes condiciones temporales: