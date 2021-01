Dejando de lado las discutidas y discutibles actuaciones de Trump en política interna y en el sistema internacional en general, es indudable que apoyó con firmeza la causa de la democracia venezolana. Escogió el camino de la máxima presión en materia de sanciones y, al hablar de que “todas las opciones están en la mesa”, parecía dejar abierta la posibilidad de una acción de fuerza para el cambio de régimen. Las sanciones y la retórica amenazante tenían el objetivo de buscar un quiebre interno del régimen, particularmente en el sector militar. La estrategia no carecía de fundamento. El conato de rebelión militar del 30 de abril del 2019 lo demuestra. No es poca cosa que estaba involucrado el General Manuel Figuera, quien era el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), uno de los cargos más relevantes en el régimen. Es obvio que había otros participantes de alto nivel que optaron, a última hora, por no aparecer. Sin embargo, la amenaza de Trump era un “bluf” en un juego de póker. Nunca hubo la intención de concretarla. Trump es básicamente un “aislacionista”, en la tradición “jacksoniana” de la política exterior norteamericana. Y más todavía lo es su electorado, fundamentalmente rural, anti cosmopolita, muy contrario al papel activo de los EEUU en el escenario internacional. Además Trump también veía los casos de Venezuela y Cuba, en función de la disputa por el estado clave de la Florida. Recordemos que Bush hijo ganó la presidencia de los EEUU por los 537 votos de ventaja, que obtuvo frente a Gore en Florida. Esta vez Trump ganó el estado muy holgadamente.