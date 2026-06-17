Ventas minoristas en EEUU en mayo superan ampliamente las expectativas

Los consumidores en EEUU son un motor de la economía (DLA)

WASHINGTON - Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron ampliamente las expectativas en mayo impulsadas por un mayor gasto en estaciones de servicio, de acuerdo con datos oficiales publicados el miércoles, por el Departamento de Comercio.

Las ventas aumentaron 0.9% respecto de abril , a 763.700 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio.

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Fue un incremento mayor que el alza de 0.5% que esperaban los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

En comparación con un año atrás, las ventas totales de mayo subieron 6.9%, indicó el informe.

El índice de precios ha aumentado desde que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de Irán a finales de febrero desataron la represalia de Teherán, que prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, pasaje clave de hidrocarburos.

Esto hizo disparar los precios del petróleo y como consecuencia un alza del costo en las gasolineras

Si bien las ventas en supermercados se mantuvieron estables en mayo y los consumidores redujeron su gasto en restaurantes y bares, las ventas en estaciones de servicio aumentaron 3.4% en términos mensuales.

En comparación con mayo de 2025, las ventas de las estaciones de servicio (gasolineras) se dispararon 26,5%.

Los consumidores estadounidenses han sido un motor importante de la mayor economía del mundo: mantuvieron su nivel de gasto incluso mientras los precios han ido en aumento.

FUENTE: Con información de AFP