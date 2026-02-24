jueves 26  de  febrero 2026
El duelo por la vida que imaginaste

Porque tal vez el mayor duelo no sea perder algo, sino aceptar que la vida tenía un camino distinto al que habías planeado

Diario las Américas | EDDY VERA
Por EDDY VERA

Hay un tipo de duelo del que casi no hablamos: el duelo por la vida que imaginamos para nosotros mismos. No es la muerte de alguien ni una pérdida visible ante los demás. Es más silencioso. Es despertar un día y comprender que el plan que dabas por seguro ya no existe.

A veces ese duelo comienza con un diagnóstico inesperado. Otras veces llega con una ruptura, una crisis financiera o un proyecto que fracasa. De repente, la versión de ti que tenías tan clara —la profesional exitosa, la pareja estable, la persona saludable, la que “tenía todo bajo control”— deja de coincidir con tu realidad. Y eso no solo afecta tus circunstancias; sacude tu identidad.

Porque no solo perdemos cosas. Perdemos expectativas. Perdemos la narrativa que habíamos construido sobre cómo se vería nuestro futuro a cierta edad, en cierto lugar, con ciertas personas. Y cuando esa historia se rompe, aparece una pregunta profunda: si esto ya no es, ¿entonces quién soy ahora?

Ese proceso duele porque no tiene ritual. Nadie te acompaña a hacer el duelo por el negocio que no funcionó o por la estabilidad que se desmoronó. Sin embargo, esa pérdida es real. Exige aceptación, humildad y, muchas veces, fe.

Con el tiempo he entendido que esos quiebres no siempre son finales; muchas veces son correcciones de rumbo. Aferrarnos a una versión rígida del futuro puede impedirnos ver oportunidades que solo aparecen cuando algo se derrumba.

Soltar las ideas que imaginaste no es rendirte. Es madurar. Es reconocer que lo que se cae también puede estar liberándote. Y aunque lo nuevo no se parezca a lo que soñaste, puede ser más auténtico, más consciente y más alineado con quien realmente estás llamado a ser.

Porque tal vez el mayor duelo no sea perder algo, sino aceptar que la vida tenía un camino distinto al que habías planeado. Y confiar en que, incluso ahí, también hay propósito.

* Eddy Vera es autora best seller de Amazon, CEO de EV Financial, speaker internacional, mentora de liderazgo y transformación. Reconocida en 2025 por Vogue Leaders Miami como una voz femenina que habla de resiliencia desde el ejemplo. www.eddyvera.com

