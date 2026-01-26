El frío dice presente en Miami durante toda la semana, según pronósticos

Una pareja camina por la playa de Miami Beach con temperaturas bajas.

Esta imagen recoge una iguana, de 36 pulgadas de largo (91cms) que cayó de un árbol en Coral Way, en Miami, por el frío.

El consumo a nivel calórico se acelera cuando baja nuestra temperatura corporal. ÁLVARO MATA

Como consecuencia del frío, muy pocas personas se encontraban en la playa de Miami Beach DANIEL CASTROPÉ

Una joven se resguarda del frío en Miami.

Los abrigos, las botas, las bufandas y hasta los guantes resaltan por estos días en el vestuario de los residentes de Miami.

MIAMI .- Un fuerte frente frío está previsto que llegue al sur de Florida el lunes 26 de enero, poniendo fin a un período cálido proveniente del sur y trayendo temperaturas 20 grados o más por debajo del promedio, con mínimas entre los 30 y los bajos 40 grados F ( por debajo de 5C) que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Los pronósticos más recientes descartan nieve o aguanieve en Florida, pero las “temperaturas extremadamente frías” detrás del frente podrían afectar a algunas zonas del Estado del Sol a comienzos de la próxima semana.

«Las condiciones se están configurando para la posible presencia de tormentas severas desde el Panhandle de Florida hasta la parte central de la península», explicó el meteorólogo de Fox Weather, Craig Herrera.

De cualquier manera, la temperatura en Miami y áreas circundantes podría descender hasta los bajos 40 grados, con temperaturas máximas alrededor de los 65 °F, unos 18C.

Según el pronóstico actual, se espera que las temperaturas en Miami sean las siguientes:

Lunes, 26 de enero: mín. 56 °F (13C), máx. 84 °F

Martes, 27 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 66 °F

Miércoles, 28 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 71 °F

Jueves, 29 de enero: mín. 47 °F (8C), máx. 66 °F

Viernes, 30 de enero: mín. 44 °F (6.6), máx. 66 °F

Sábado, 31 de enero: mín. 48 °F (8.2C), máx. 70 °F

Domingo, 1 de febrero: mín. 54 °F(12C), máx. 68 °F

Para quienes no se sientan cómodos con temperaturas en los 40 grados, menos de 9C, se recomienda usar una chaqueta y quizás una bufanda, pero no olviden a sus mascotas en el patio trasero.

En otras palabras, quienes tengan abrigos, bufandas o pieles ésta es la gran oportunidad para sacarlas a la calle.

Si tiene plantas tropicales en macetas, como las begonias, debe llevarlas al interior.

En Miami, donde el índice de humedad suele ser alto, la sensación térmica podría hacerle sentir más frío.

Recuerde, si sale de casa antes de las 10 am, lleve consigo un suéter.

Algo más al norte, las zonas de Orlando y Tampa, las temperaturas podrían ser aún más frescas e incluso frías.

Como quizá sepa, Miami tiene un clima subtropical monzónico influenciado por su ubicación entre el cálido Caribe, la Corriente del Golfo y las masas de aire frío del norte. Aunque cuenta con veranos calurosos y húmedos e inviernos semicálidos, la ausencia de montañas permite que los frentes fríos traigan ocasionalmente aire fresco entre noviembre y marzo.

Según el informe histórico, la temperatura más baja registrada en Miami data del 22 de enero de 1985, cuando el termómetro marcó 29° F (-1.6°C).

La última vez que Miami despertó por debajo del punto de congelación fue el 10 de enero de 2010, cuando tuvimos 30F (-1.1C).

El 19 de enero de 1977 nevó ligeramente en Miami, y esa es la única "nevada" que recoge la historia de la ciudad floridana.