El presentador y empresario cubano Alain Teuteló invita a la inauguración de su propio estudio de televisión

Inquieto como siempre, Alain Teuteló ha emprendido un nuevo proyecto, relacionado con su pasión artística. Ha construido un nuevo estudio de televisión donde anhela que se realicen producciones televisivas y audiovisuales, en general.

Por lo pronto, allí grabará su programa de televisión, “Directo con Teuteló”, que se puede ver cada domingo, a las 6:30 pm, por America TeVe, y por The Roku Channel a nivel internacional. “Estos estudios estarán abiertos para personas talentosas y profesionales”, manifestó sobre su nuevo hogar televisivo, que se llama Teuteló Studios.

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El estreno del espacio tendrá lugar el sábado 18 de abril, a las 2 pm, y se espera la presencia de figuras artísticas y sociales de Miami. Teuteló Studios está ubicado en la Suite 2117 del Edificio Miami Mart Mall, cerca del aeropuerto, en la dirección 777 NW 72 Ave. Miami, FL 33126.

Durante el evento, Teuteló será reconocido por una importante figura política de la ciudad, Dariel Fernández, Miami-Dade Tax Collector, quien le entregará el galardón “Honorary Citation”.

Teuteló es un actor, productor, director y presentador de televisión cubanoamericano, reconocido por su versátil carrera en el cine, la televisión y el teatro. Radicado en Miami desde pequeño, Teuteló comenzó su carrera actoral en 1995 y ha aparecido en numerosas telenovelas en español, incluyendo las series “Las dos caras de Ana" (2006-2007) y “Acorralada" (2007).

En su faceta empresarial, Teuteló ha producido -además de protagonizar- películas como “Angels' Fire” (2024), un drama de acción sobre hermanos que buscan justicia por la muerte de sus padres, actualmente disponible en Amazon Prime Video.

Como presentador del programa “Directo con Teutelo", que el año pasado lo hizo ganar un Premio Martín Fierro Internacional, entabla conversaciones profundas con celebridades y figuras notables, ofreciendo al público una mirada dinámica y perspicaz sobre sus vidas y carreras. Esto se complementa con segmentos de comedia y cocina que aportan frescura, entretenimiento y cercanía al formato.

“Es un programa innovador, una plataforma fresca y despolitizada para explorar las historias y perspectivas de celebridades, influencers y figuras destacadas de nuestra comunidad”, asegura el artista. “Es un programa innovador, una plataforma fresca y despolitizada para explorar las historias y perspectivas de celebridades, influencers y figuras destacadas de nuestra comunidad”, asegura el artista.

En el año 2012, Alain hizo su primera apuesta fuerte por la conducción televisiva con el programa “Orígenes: El Origen de Todas las Cosas,” que fue transmitido Mega TV.

Teuteló tiene una rica trayectoria en el teatro, habiendo actuado en más de 20 producciones escénicas. En el 2006, participó en la obra teatral “Alta Sociedad", interpretando a “Leopoldo", una exitosa obra que duró en cartelera más de dos años y que recibió numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional.

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Otras participaciones destacadas en el teatro incluyen obras como “Minus Some Buttons”, del reconocido dramaturgo y novelista Marc Dunn, y “Un Muerto Para Tres Viudas”, del reconocido escritor y productor puertorriqueño Héctor Méndez.

También ha trabajado en el teatro como empresario, ya que fue dueño del Teatro Las Máscaras.

Teuteló creció con el deseo de ser actor y cantante de Broadway; durante su tiempo en la escuela elemental, su maestra (q.e.p.d.), la señora Gloria Fajardo, madre de Gloria Estefan, lo motivaba a cantar en eventos estudiantiles y fue una de las primeras personas en apoyar su talento artístico.

Hoy en día continúa apostando a su talento y con Teuteló Studios comienza una nueva etapa en su carrera variada y fascinante.