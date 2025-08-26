Entrenador del Heat defiende la participación de una de sus figuras con la selección nacional

El serbio Nikola Jovic, del Heat de Miami, se prepara para hacer un tiro desde la distancia durante un partido, el 23 de enero de 2025.

Para muchos entrenadores, tener que compartir a sus jugadores estelares con las respectivas selecciones nacionales de cada uno en ciertas ocasiones puede resultar en toda una tortura. El riesgo de sufrir alguna lesión se incrementa de forma considerable, por lo que es fácil comprender el motivo.

Sin embargo, lo importante siempre está en encontrar el lado positivo de las cosas y en eso justamente se ha enfocado el entrenador del Heat de Miami , Erik Spoelstra.

Para el experimentado técnico, las pasantías de su jugador Nikola Jovic con la selección nacional de Serbia serán parte importante de su crecimiento como jugador, lo que terminará dando frutos para su institución en la NBA.

Rumbo a la temporada 2025-2026 de la máxima categoría del baloncesto, la organización del sur de la Florida no cuenta con grandes estrellas en su nómina, por lo que el foco de la directiva y del cuerpo de instructores parece estar en desarrollar a sus jóvenes figuras.

Si bien algunas de esas joyas, como Kel’el Ware, están presentando problemas en la Summer League, otras, como es el caso de Jovic, están brillando.

En su más reciente aparición con Serbia, el jugador tuvo un rendimiento superior al de la superestrella de la NBA, Nikola Jokic.

"Me encanta cuando pasa tiempo con su selección nacional", aseguró Spoelstra en una conversación reciente con la prensa. "Cada vez que regresa con nosotros viene más maduro. Pienso que estar rodeado de un grupo que sabe cómo ganar y al que le importa ganar, un conjunto que está bien conectado, tiene una gran impresión en él. Estoy ansioso por las grandes cosas que hará con nosotros", añadió.

Buen panorama

Jovic forma parte de una camada del Heat que promete con ganar protagonismo en la NBA. Junto a él, también figuran Ware, Davion Mitchell y el recién llegado Kasparas Jakucionis.

Miami se encuentra en una posición un poco extraña. Por primera vez en casi dos décadas, el combinado está sin una gran estrella o un prospecto destacado a nivel nacional en su nómina.

Pero el Heat puede ver esto como una oportunidad, en lugar de como un reto, pues desarrollar a este grupo podría brindarle la alternativa de tener a varias futuras estrellas entre sus manos.