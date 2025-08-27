Estos son los jugadores del Heat que participarán en el Eurobasket

El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de De'Andre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.

Con la apertura del campamento cada vez más cerca para el Heat de Miami , el alto mando de la institución se prepara para disfrutar de un Eurobasket que le ofrecerá al equipo un vistazo de lo que se avecina con algunos de sus jugadores más importantes rumbo a la temporada 2025-2026 de la NBA .

El prestigioso torneo europeo, que tenía previsto iniciar este miércoles y que se prolongará hasta el 14 de septiembre, contará con tres jugadores que están actualmente en la plantilla del combinado del sur de la Florida: los atacantes Nikola Jovic de Serbia y Simone Fontecchio de Italia, además del guardia Pelle Larsson de Suecia.

BALONCESTO A la callada, el Heat ha brillado en esta temporada muerta

Baloncesto La importante pieza que podría salir del Miami Heat: varios equipos de la NBA lo quieren ya

Esto convierte al Heat en apenas uno de cuatro equipos en la NBA con tres o más participantes en el certamen de este año, junto con los Hawks de Atlanta, Wizards de Washington y Magic de Orlando.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami HEAT (@miamiheat)

De las tres selecciones que se nutrirán del talento de Miami, solo Italia ha ganado el Eurobasket en el pasado: primero en 1983 y luego en 1999.

Fontecchio es el único jugador de la NBA que forma parte del roster italiano en esta edición, mientras que Jovic es uno de cuatro baluartes del máximo escenario del baloncesto en la nómina de Serbia, junto con la superestrella Nikola Jokic, Tristan Vukcevic y Bogdan Bogdanovic.

Por su parte, Larsson también carga con la distinción de ser el único jugador de la NBA en el equipo sueco.

Formato del Eurobasket

Un total de 24 equipos se dividirán en cuatro grupos de seis naciones cada uno en una fase al estilo round robin. Posteriormente, los cuatro primeros combinados de cada llave avanzarán a una segunda etapa de 16 conjuntos que afrontarán eliminación directa hasta definir al campeón.

En caso de que Serbia, Suecia e Italia avancen hasta las rondas finales del evento, eso dejaría al tridente de jugadores del Heat con poco tiempo para pasar la página y enfocarse en la venidera campaña de la NBA.

Miami tiene previsto celebrar su tradicional "Día de Medios" el próximo 29 de septiembre, justo antes de dar apertura de forma oficial a su campamento un día después en Boca Ratón.