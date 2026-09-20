martes 22  de  septiembre 2026
CONSEJOS

Emiliano Schenfelt, creador de contenido, hace de la transparencia su regla para hablar de educación financiera

"No hay trucos, mi vida es transparente". Emiliano Schenfelt, creador de contenido de educación financiera, explica por qué eligió mostrar todo en un tema donde abundan las promesas

Emiliano Schenfelt.

Emiliano Schenfelt.

Cortesía
Por JAVIER MORALES

Hablar de finanzas personales en Argentina tiene un punto de partida incómodo. Quien lo hace llega a un público que vio de todo y que, con razón, sospecha de cualquiera que le explique cómo manejar su dinero. Emiliano Schenfelt lo sabe, y su manera de enfrentar esa sospecha define buena parte de cómo trabaja.

"Lo atravesé de la única forma que se me ocurrió, que fue mostrando la cara y siendo verificable", dijo.

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Verificable, no convincente

Elige verificable y no convincente, y la distinción tiene peso. Convencer es una habilidad que se entrena y que funciona igual de bien para algo sólido y para algo inventado. Ser verificable se cumple o no se cumple, y no mejora con oratoria ni con buena edición.

En su caso, eso se traduce en años de contenido gratuito publicado, en los que cualquiera puede revisar si lo que dijo en su momento se sostuvo con el tiempo. Es un archivo que no se puede fabricar de un día para otro ni borrar cuando conviene.

Para un creador de contenido, esa decisión tiene un costo. Lo verificable rinde más lento que lo espectacular, y un archivo honesto también deja a la vista lo que no salió como se esperaba. Emiliano Schenfelt eligió ese camino en lugar del atajo, en un terreno donde la exageración suele funcionar mejor a corto plazo.

Qué considera éxito

Si se le pregunta cómo define un caso de éxito en lo que hace, la respuesta es corta.

"Autonomía, sin dudas", indicó.

Su idea es que la persona llegue a tomar una decisión difícil sola y la sostenga, porque entiende qué está haciendo y por qué. Si alguien sigue necesitándolo para cada paso, sostiene Emiliano Schenfelt, el que falló fue él y no la persona. Es una manera poco conveniente de medir el propio trabajo en un terreno donde la dependencia suele ser el modelo.

Sobre los números Emiliano Schenfelt es escéptico, y lo dice sin rodeos cuando se le pregunta por resultados.

Como afirmó, "el número solo no te dice nada: podés haber tenido un buen año por suerte".

Saber no es hacer

Los datos disponibles sobre Argentina muestran por qué pone el acento en la comprensión y no en la información. La encuesta de medición de capacidades financieras que el Banco Central realizó junto a CAF, con metodología de la OCDE, encontró que el 91% de los argentinos responde correctamente la pregunta teórica sobre inflación, uno de los niveles más altos entre los países medidos.

El puntaje de comportamiento financiero, en cambio, fue de 4,5 sobre 10, con apenas el 27% por encima del umbral considerado alto, lo que ubicó al país en el puesto 36 de 39.

Esa encuesta es de 2017, la última aplicada en el país con esa metodología, así que los valores pueden haberse movido. La distancia que muestra coincide con lo que Emiliano Schenfelt plantea: saber algo y hacerlo son dos cosas que no vienen juntas.

"Lo que no se consigue por suerte es que una persona entienda lo que está haciendo", planteó. "Lo que no se consigue por suerte es que una persona entienda lo que está haciendo", planteó.

Esa comprensión, en su lectura, no aparece de un día para el otro ni se puede simular, y es la que después permite sostener buenas decisiones durante mucho tiempo.

Si se le pide que lo resuma, Emiliano Schenfelt elige una imagen deportiva. No es una carrera de velocidad sino una maratón, y ahí no gana el más rápido sino el que más aguanta.

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