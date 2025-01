Noruega: Un hombre se sorprende al ver a bebés durmiendo en la calle

HAMBRUNA Cuota de leche no está garantizada ni siquiera para niños de dos años

UN DEBATE EN REDES SOCIALES

El vídeo ha generado un animado debate entre los usuarios de TikTok. Algunos han mostrado preocupación por la seguridad de los pequeños, preguntándose: "¿Y si se lo roban?". Otros, en cambio, han destacado que esta costumbre refleja la alta sensación de seguridad en los países nórdicos. "Nos llevan años de ventaja. Una cultura tan diferente... sensación de seguridad completa", comentaba un usuario.

También hubo quienes apuntaron que la siesta nórdica no es una práctica obligatoria en Noruega. "Es opcional, no todas las familias lo hacen. Mi esposo es noruego y en nuestra familia no practicamos esto", compartía otra usuaria.

LA SIESTA NÓRDICA

La siesta nórdica, una tradición profundamente arraigada en los países nórdicos, se lleva a cabo incluso en los días más fríos del invierno, cuando las temperaturas pueden alcanzar los -10 o -15 grados, e incluso con nieve. Para las familias de estas regiones, forma parte de su rutina diaria, y está motivada por la creencia de que dormir al aire libre no solo es seguro, sino también beneficioso para los bebés.

Los pequeños permanecen en cochecitos perfectamente preparados para el frío. Están vestidos con ropa cálida y envueltos en sacos de dormir abrigados que los protegen de las bajas temperaturas. Además, muchos cochecitos están equipados con sistemas de monitorización que permiten a los padres tener a los bebés controlados en todo momento mientras descansan al aire libre.

"BENEFICIOS PARA LA SALUD"

Un estudio realizado por la investigadora finlandesa Marjo Tourula, titulado 'The Cultural Meaning of Children Sleeping Outdoors in Finnish Winter', analizó la percepción de las madres finlandesas sobre esta práctica. Según los resultados, muchas madres creen que los bebés duermen más profundamente al aire libre y que esta costumbre tiene beneficios para su salud.

El estudio, basado en entrevistas cualitativas, destaca que la exposición al aire fresco podría fortalecer el sistema inmunológico de los niños y mejorar la calidad de su sueño. Además, subraya la importancia de la seguridad y el clima controlado en esta tradición, lo que refuerza su viabilidad en entornos como los países nórdicos, donde la infraestructura y la cultura priorizan el bienestar infantil.

