Acusado de matar a un oficial de la policía de Hollywood intenta retirar su confesión de culpabilidad

MIAMI. - A pocos días de que se formalice su sentencia de cadena perpetua, Jason Banegas, de 23 años, solicitó a la corte del condado de Broward retirar la declaración de culpabilidad que presentó en el caso por el asesinato del oficial de la Policía de Hollywood , Yandy Chirino.

El joven, residente del sur de Florida, comunicó su intención al tribunal, indicando que desea modificar su comparecencia y pasar de “culpable” a “no culpable”, lo que podría reabrir completamente el proceso judicial en su contra.

Banegas había aceptado su responsabilidad en octubre pasado por la muerte del agente Chirino, ocurrida tras un enfrentamiento armado en 2021 mientras el uniformado cumplía con la ley. Inicialmente, enfrentaba cargos de asesinato en primer grado y la posibilidad de recibir la pena de muerte. Sin embargo, en diciembre, un jurado recomendó cadena perpetua como sentencia, descartando la condena capital.

De acuerdo con la legislación de Florida, al menos ocho de los doce miembros del panel de liberación deben respaldar la máxima sanción para que esta pueda ser impuesta en casos de homicidio grave, umbral que no se alcanzó en este proceso.

El acusado informó al juez Ernest Kollra que había planteado a sus abogados la intención de modificar su testimonio durante la fase de penalización, en diciembre. Algunas etapas se retrasaron mientras el tema era discutido en audiencias privadas entre la defensa, la fiscalía y el tribunal.

La corte programó una audiencia para el próximo 6 de marzo, en la que se evaluará formalmente la solicitud. De ser aprobada, el caso podría derivar en la celebración de un nuevo procedimiento.

Hasta el momento, no está definido si la Fiscalía Estatal del condado de Broward insistiría en solicitar nuevamente la medida punitiva en caso de que la causa se reinicie.

Durante esta etapa, decenas de oficiales de la Policía de Hollywood acudieron al tribunal como muestra de apoyo a la memoria del uniformado Chirino y a su familia.

El funcionario público fue asesinado cuando intentó interceptar a Banegas mientras investigaba a un sospechoso de robo en el vecindario de Emerald Hills, en Hollywood. En medio del enfrentamiento, el acusado, armado con una pistola, disparó en dos ocasiones contra Yandy, causándole la muerte.