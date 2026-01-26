"Los Niños del Padre Camiñas" recaudan 50 mil dólares para apoyar a la infancia vulnerable de Haití

La Ciudad de Hialeah emitió una proclamación institucional declarando el 24 de enero de 2026 como el “Día de Los Niños del Padre Camiñas.”

La iniciativa, desarrollada en el marco de un evento solidario celebrado el pasado fin de semana, reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y representantes sociales en una jornada marcada por la memoria histórica, la gratitud y el compromiso humanitario.

La jornada dejó un mensaje claro: la memoria histórica, la gratitud y la organización comunitaria pueden transformarse en plataformas reales de desarrollo social cuando se convierten en misión y no solo en eventos.

ALLAPATTAH.- La organización humanitaria Los Niños del Padre Camiñas recaudó 50 mil dólares en una campaña benéfica destinada a apoyar a niños en situación de pobreza extrema en Haití, a través de programas de alimentación, acceso a agua potable, electricidad y educación.

La iniciativa, desarrollada en el marco de un evento solidario celebrado el pasado fin de semana, reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y representantes sociales en una jornada marcada por la memoria histórica, la gratitud y el compromiso humanitario.

La entidad está integrada por antiguos niños refugiados cubanos que, entre las décadas de 1960 y 1970, fueron acogidos en España por el sacerdote franciscano Padre Antonio Camiñas, tras salir de Cuba rumbo al exilio. Aquella experiencia dio origen a una comunidad que hoy transforma la experiencia en acción social.

Ese legado fue reconocido oficialmente por la Ciudad de Hialeah, cuyo alcalde, Bryan Calvo, emitió una proclamación institucional declarando el 24 de enero de 2026 como el “Día de Los Niños del Padre Camiñas”, en honor a la labor histórica, social y humanitaria de la asociación.

El reconocimiento destaca que miles de estos pequeños fueron enviados al extranjero por sus padres en busca de libertad y seguridad, y que el Padre Camiñas les brindó refugio, cuidado y guía espiritual en Europa, acompañándolos hasta su reunificación con familiares en los Estados Unidos. Asimismo, reconoce que aquellos beneficiados formaron una comunidad de vida que hoy preserva ese legado a través de iniciativas solidarias.

“Nosotros fuimos ayudados hace muchos años. Hoy somos adultos, muchos ya abuelos, y hemos decidido convertir esa gratitud en acción”, expresó Adalberto Socas, presidente de la fundación, durante la actividad en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “Ahora ayudamos a otros niños, tal como una vez nos ayudaron a nosotros”, agregó con emoción.

El vínculo con Haití se consolida a través del trabajo pastoral de Federico Capdepón, parróco de la Arquidiócesis de Miami, quien acompañó a estos menores en España y actualmente desarrolla labores humanitarias en comunidades vulnerables del país caribeño. Entre las acciones desarrolladas se encuentran la construcción de pozos de agua potable, el envío de equipos eléctricos a más de 300 familias, programas de alimentación, apoyo educativo y asistencia comunitaria.

“Estamos hablando de niños pequeños, entre dos y seis años, que no tienen comida, no tienen luz, no tienen agua limpia. Hemos hecho pozos, llevado electricidad y ahora recaudado fondos para la alimentación de al menos 50 niños. Y esto no se detiene aquí”, afirmó Socas.

El encuentro se realizó el sábado 24 de enero, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m., en los terrenos de la Iglesia Corpus Christi, ubicada en el bloque 3220 NW 7th Ave, Miami, FL 33125. El lugar tiene un profundo valor simbólico, ya que dos sacerdotes de esa parroquia formaron parte del grupo original de Los Niños del Padre Camiñas desde su etapa inicial.

Durante la actividad se llevó a cabo la entrega oficial de la donación de 50 mil dólares, destinada a programas de apoyo para niños huérfanos y comunidades vulnerables en Haití.

Más allá de la recaudación económica, la jornada dejó un mensaje claro: la memoria histórica, la gratitud y la organización comunitaria pueden transformarse en plataformas reales de desarrollo social cuando se convierten en misión y no solo en eventos.