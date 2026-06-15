lunes 15  de  junio 2026
TELEVISIÓN

Adriana Navarro llevará a la pantalla de MegaTV su espacio de análisis "Pulso Local"

La comunicadora estrenará una propuesta semanal enfocada en los asuntos que más preocupan a los residentes del sur de Florida y su impacto cotidiano

La periodista Adriana Navarro en una visita a los estudios de DIARIO LAS AMÉRICAS.

La periodista Adriana Navarro en una visita a los estudios de DIARIO LAS AMÉRICAS.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Adriana Navarro galardona con el premio Emmy.

Adriana Navarro galardona con el premio Emmy.

JJBLANCOH
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Después de años entrevistando a figuras políticas, representantes de la comunidad y protagonistas de la actualidad en el sur de Florida, la periodista española Adriana Navarro estrenará en MegaTV una apuesta informativa propia que buscará acercar a los ciudadanos a los asuntos que influyen directamente en su vida diaria.

“Pulso Local con Adriana Navarro” llegará a la pantalla de la cadena el próximo 17 de junio, marcando una nueva etapa en la trayectoria de la comunicadora. La iniciativa nació inicialmente como podcast a través de la aplicación LaMusica y ahora amplía su alcance con una producción televisiva centrada en vivienda, impuestos, seguridad, salud, educación y política local.

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Mediante conversaciones con funcionarios electos, referentes sociales y protagonistas de distintos ámbitos, la propuesta abordará cuestiones que generan inquietud entre los residentes de la región y buscará explicar cómo determinadas decisiones repercuten en su día a día.

“Estoy profundamente ilusionada con este proyecto. Llevo muchos años entrevistando a políticos, líderes comunitarios y protagonistas de la actualidad, y ver que Pulso Local da este paso y llega ahora a la televisión es una enorme satisfacción personal y profesional”, expresó Navarro en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La presentadora señaló que uno de los principales propósitos de esta nueva etapa será fortalecer la conexión entre el público y quienes participan en la toma de decisiones públicas.

“Mi aspiración es que Pulso Local se convierta en un espacio de referencia para los líderes políticos y comunitarios del sur de la Florida. Mi papel será servir de puente entre los televidentes y nuestros invitados, trasladando sus preguntas, inquietudes y preocupaciones”, afirmó.

La periodista española Adriana Navarro.
Adriana Navarro galardona con el premio Emmy.

Adriana Navarro galardona con el premio Emmy.

La profesional de la información explicó además que la meta consiste en generar intercambios que ayuden a comprender mejor el impacto que determinadas políticas y medidas pueden tener en la cotidianidad de las personas.

“Queremos ofrecer un espacio de preguntas y respuestas que ayude a los ciudadanos a entender cómo las decisiones públicas impactan su vida diaria”, señaló.

Navarro, quien continuará desempeñándose al frente de las emisiones informativas de MegaTV, junto a Camilo Loret de Mola, destacó el respaldo recibido para impulsar esta nueva faceta profesional y agradeció la confianza depositada en la propuesta.

“Estoy muy agradecida a Spanish Broadcasting System, a LaMusica App, a MegaTV y a todos mis colegas por la confianza y la oportunidad de hacer realidad este programa”, indicó.

Asimismo, reconoció la labor del equipo que la acompaña en este nuevo desafío, a quienes atribuyó parte importante del esfuerzo que permite llevar cada semana el contenido a los televidentes.

“De manera muy especial, quiero agradecer a nuestra productora, Isamar Lecha, a nuestro asistente de producción, Carlos Arauz y a nuestro editor, Diego Martínez, cuyo talento, dedicación y profesionalismo hacen posible que Pulso Local llegue cada semana a nuestra audiencia. Mi compromiso es seguir ofreciendo información útil, cercana y relevante para nuestra comunidad”, expresó.

La nueva producción busca abrir un canal de diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrenta el ámbito local, con la intención de acercar contexto, respuestas e información práctica a quienes desean comprender mejor los temas que afectan su entorno.

“Pulso Local con Adriana Navarro” se estrenará el próximo miércoles 17 de junio y se transmitirá cada miércoles de 8:30 p.m. a 9:00 p.m. por MegaTV. También podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la televisora.

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