Adriana Navarro llevará a la pantalla de MegaTV su espacio de análisis "Pulso Local"

La periodista Adriana Navarro en una visita a los estudios de DIARIO LAS AMÉRICAS.

MIAMI. – Después de años entrevistando a figuras políticas, representantes de la comunidad y protagonistas de la actualidad en el sur de Florida, la periodista española Adriana Navarro estrenará en MegaTV una apuesta informativa propia que buscará acercar a los ciudadanos a los asuntos que influyen directamente en su vida diaria.

“Pulso Local con Adriana Navarro” llegará a la pantalla de la cadena el próximo 17 de junio, marcando una nueva etapa en la trayectoria de la comunicadora. La iniciativa nació inicialmente como podcast a través de la aplicación LaMusica y ahora amplía su alcance con una producción televisiva centrada en vivienda, impuestos, seguridad, salud, educación y política local.

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Mediante conversaciones con funcionarios electos, referentes sociales y protagonistas de distintos ámbitos, la propuesta abordará cuestiones que generan inquietud entre los residentes de la región y buscará explicar cómo determinadas decisiones repercuten en su día a día.

“Estoy profundamente ilusionada con este proyecto. Llevo muchos años entrevistando a políticos, líderes comunitarios y protagonistas de la actualidad, y ver que Pulso Local da este paso y llega ahora a la televisión es una enorme satisfacción personal y profesional”, expresó Navarro en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La presentadora señaló que uno de los principales propósitos de esta nueva etapa será fortalecer la conexión entre el público y quienes participan en la toma de decisiones públicas.

“Mi aspiración es que Pulso Local se convierta en un espacio de referencia para los líderes políticos y comunitarios del sur de la Florida. Mi papel será servir de puente entre los televidentes y nuestros invitados, trasladando sus preguntas, inquietudes y preocupaciones”, afirmó.

La periodista española Adriana Navarro. Adriana Navarro galardona con el premio Emmy. JJBLANCOH

La profesional de la información explicó además que la meta consiste en generar intercambios que ayuden a comprender mejor el impacto que determinadas políticas y medidas pueden tener en la cotidianidad de las personas.

“Queremos ofrecer un espacio de preguntas y respuestas que ayude a los ciudadanos a entender cómo las decisiones públicas impactan su vida diaria”, señaló.

Navarro, quien continuará desempeñándose al frente de las emisiones informativas de MegaTV, junto a Camilo Loret de Mola, destacó el respaldo recibido para impulsar esta nueva faceta profesional y agradeció la confianza depositada en la propuesta.

“Estoy muy agradecida a Spanish Broadcasting System, a LaMusica App, a MegaTV y a todos mis colegas por la confianza y la oportunidad de hacer realidad este programa”, indicó.

Asimismo, reconoció la labor del equipo que la acompaña en este nuevo desafío, a quienes atribuyó parte importante del esfuerzo que permite llevar cada semana el contenido a los televidentes.

“De manera muy especial, quiero agradecer a nuestra productora, Isamar Lecha, a nuestro asistente de producción, Carlos Arauz y a nuestro editor, Diego Martínez, cuyo talento, dedicación y profesionalismo hacen posible que Pulso Local llegue cada semana a nuestra audiencia. Mi compromiso es seguir ofreciendo información útil, cercana y relevante para nuestra comunidad”, expresó.

La nueva producción busca abrir un canal de diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrenta el ámbito local, con la intención de acercar contexto, respuestas e información práctica a quienes desean comprender mejor los temas que afectan su entorno.

“Pulso Local con Adriana Navarro” se estrenará el próximo miércoles 17 de junio y se transmitirá cada miércoles de 8:30 p.m. a 9:00 p.m. por MegaTV. También podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la televisora.